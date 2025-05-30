Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина о двусторонних отношениях
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письменное послание от президента России Владимира Путина, посвящённое двусторонним отношениям стран. Информация об этом распространена саудовским государственным агентством SPA.
«Хранитель двух святынь король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, да хранит его Аллах, получил письменное послание от его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, касающееся двусторонних отношений между обеими странами», — сообщает агентство.Письмо было передано через заместителя главы МИД королевства Валида ибн Абдель Карима аль-Хурейджи, который ранее провёл встречу с послом РФ в Саудовской Аравии Сергеем Козловым.
На встрече обсуждались не только вопросы сотрудничества между странами, но и актуальная ситуация на Ближнем Востоке и в мире.
Ранее сообщалось, что с 30 мая в России вступил в силу лимит в 100 000 рублей для денежных переводов без открытия банковского счета. Ранее операции без открытия банковского счета не имели ограничений.