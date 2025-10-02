В российском городе «Мазда» устроила «драйв-ин» в бургерной
Вечером 1 октября в городе Щёкино Тульской области произошло нестандартное дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщает Telegram-канал «Тула жесть».
Водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением на улице Болдина и совершил наезд на здание местной бургерной. На место происшествия оперативно прибыли экипажи ДПС и бригада скорой медицинской помощи.
Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента. Медики обследовали возможных пострадавших. Со слов очевидцев, в момент ДТП в помещении бургерной находилось мало посетителей.
