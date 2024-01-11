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Третьеклассницу увезли в реанимацию со школьной тренировки по тхэквондо

В Кронштадте третьеклассницу с тренировки в школе увезли в реанимацию
11 января 2024, 13:58
Фото: istock / maxim4e4ek

Фото: istock / maxim4e4ek

В петербургском Кронштадте ученицу третьего класса увезли в реанимационное отделение больницы со школьной тренировки. Об этом сообщает «Фонтанке».

По информации издания, тренер нашел школьницу без сознания в спортзале. Мать девочки говорит, что там проходило занятие по тхэквондо. Женщина рассказала, что дочь быстро привезли домой,к тому моменту она уже пришла в сознание. Третьекласснице вызвали скорую помощи. По предварительным данным, у нее обнаружили ушиб головного мозга. Сейчас девочка находится в реанимации.

Причина плохого самочувствия на данный момент не известна. Мать ребенка отметила, что претензий не имеет, так как тренировки — это рабочий процесс.


Ранее сообщалось, что в Ленинградской области отчим истязал шестилетнюю девочку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ребёнок
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Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Кабардино-Балкарии
11 января 2024, 13:44

Фото: iStock/FOTOKITA

Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии Кабардино-Балкарской Республики, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, происшествие случилось в ИК-3 кабардинского села Каменка.

Осуждённые, которые были возмущены тем, что их поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), подожгли матрасы в камерах в знак протеста. Возгорание вовремя заметили сотрудники колонии и ликивидировали его. В результате пожара никто не пострадал.

Отмечается, что в поджоге участвовали осуждённые возрастом от 22-32 лет, которые отбывают наказание за убийство, разбой или кражу.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

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#убийство
#разбой
#пожар
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В Жуковском поймали похитителя телевизора
11 января 2024, 13:32

Фото: iStock/ Alvaro Hernandez Sanchez

Мужчину, подозреваемого в краже телевизора из квартиры жителя подмосковного Жуковского, задержали полицейские, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«О краже в полицию заявил 52-летний пострадавший. Он рассказал, что в его квартиру через незапертую дверь проник неизвестный и вынес телеприёмник. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Похитителя удалось задержать по горячим следам. Им оказался сорокалетний безработный житель Раменского. Он не стал отпираться и признался в содеянном.

Полиция также установила, что задержанный причастен к краже денег с чужой банковской карты: карту злоумышленник вытащил из кармана знакомого, с которым они вместе пили алкоголь. Потом он пользовался этой картой в магазинах и истратил в общей сложности около трёх тысяч рублей.

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#кража
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Женщину через багажник спасли из провалившегося под землю автомобиля в Азове
11 января 2024, 13:28

Фото: istock / Galina Vetertsovskaya

В городе Азов Ростовской области легковая машина провалилась в водопроводный колодец прямо посреди дороги. За рулем авто находилась женщина. Из машины достали через багажник. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел утром 11 января. Отмечается, что женщина должна была ехать с детьми, но в момент провала находилась в автомобиле одна. Местный житель Константин рассказал изданию, что аналогичные ситуации случались и раньше. Перед тем, как поменяли коллектор, на дорогах также были провалы. Мужчина сделал предположение, что провал произошел из-за вымывания грунта.

Собеседник агентства рассказал, что под дорогой проходит стык колодцев, через которые в дома подается вода.

Причина обрушения асфальта на данный момент не установлена. Женщина отделалась только испугом, от помощи врачей отказалась.

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#женщина
#коллектор
#авто
#инцидент
#машина
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Вернувшийся с СВО из-за тяжелых ранений россиянин устал от лечения и ушел домой
В Советске вернувшийся с СВО раненый боец устал от лечения и ушел домой
11 января 2024, 13:09

Фото: istock / vadimguzhva

В Советске Калининградской области участник специальной военной операции устал от того, что после ранения врачи отправляют его из одной больницы в другую. Мужчина отказался от лечения и ушёл домой. Об этом пишет телеграм-канал Amber Mash.

По данным издания, мужчина в феврале 2023 года был ранен в ногу и лицо. В центральной больнице Луганска убрали раздробленную челюсть, поставили временную пластину и исправили носовую перегородку. В Анапе ему достали пулю из ноги, которая начала гноиться. В Москве врачи обрезали кость и вставили туда штифт. В августе бойца отправили лечить в Советск.

В родном городе у военного начали трудности. Сначала его отправили в областную больницу, а там его перенаправили обратно. Там утверждают, что в медучреждениях нехватка квалифицированных хирургов. Сейчас у военнослужащего шатается челюсть, из-за чего не может нормально питаться. С ногой — ещё хуже: на штифте не держится, сочится гноем. Обезболивающие препараты мужчине не дают, он покупать их за свой счет.

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#врачи
#больницы
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#препараты
#счёт
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Гендиректора российского оборонного предприятия задержали за хищения миллионов рублей
Гендиректора оборонной компании «Радиосистемы» обвиняют в хищении 3,2 млн рублей
11 января 2024, 12:56

Фото: istock / choochart choochaikupt

Генерального директора ООО НПЦ «Радиосистемы» Александра Корнилова задержали по подозрению хищении крупной суммы.

«Корнилова обвиняют в хищении более 3,2 миллиона бюджетных рублей, которые должны были пойти на доработку ЗРК С-400», — пишет телеграм-канал Mash.
По предварительным данным, хищение финансов осуществлялось с помощью заказов от научно-производственного объединения «Антей». Заказчик поручил «Радиосистемам» изменить место оператора радара ЗРК С-400, но за 2 года это так и не было исполнено.

Силовики изучили документацию и обнаружили фамилии сотрудников, никогда не работающих на предприятии.

Ранее сообщалось, что мужчина опубликовал фото с георгиевской лентой на половом органе и был осужден. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#хищение
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#финансы
#кража
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В Екатеринбурге в кабине экскаватора нашли труп
Труп мужчины обнаружили в кабине экскаватора в Екатеринбурге
11 января 2024, 12:51

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Екатеринбурге мужчина скончался прямо в кабине экскаватора, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Следственный комитет по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла возле одного из домой на улице Рощинская.

Отмечается, что смерть 61-летнего мужчины не носит криминальный характер.

«Когда он собирался поместить в подъехавший грузовик спецоборудование для экскаватора, с ним неожиданно что-то произошло. Он вдруг прекратил работу и наклонился на руль. Вызванные в срочном порядке врачи, к сожалению, помочь были уже бессильны», — прокомментировал ситуацию глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Он также сообщил, что к месту происшествия прибыла жена погибшего, которая и опознала своего супруга.

В настоящий момент причины смерти екатеринбуржца устанавливаются.

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#екатеринбург
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Полиция задержала мужчину за рекламу наркотиков на доме в Москве
МВД: в Москве задержали мужчину, разместившего рекламу наркотиков на доме
11 января 2024, 12:39

Фото: iStock/Dzurag

В Москве задержали мужчину, который с помощью проектора отобразил на жилом доме рекламу наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.
Отмечается, что реклама была размещена на торце дома на севере столицы.

По прибытии на место, сотрудники полиции обнаружили, что изображение проектируется на здание с помощью устройства, размещённого на крыше дома, стоящего напротив.

Полицейским удалось установить личность мужчины, разместившего рекламу о запрещённых веществах. Им стал 33-летний житель Москвы. За совершенное правонарушение он был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

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#полиция
#задержание
#реклама
#наркотики
#москва
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В Свободном женщину, закопавшую сына в сугроб, не пускают к нему в больницу
11 января 2024, 12:36

Фото: iStock/CatEyePerspective

В Свердловской области молодую мать, которая закопала новорождённого сына в сугроб, не пускают к нему в больницу, об этом сообщил её свёкр в интервью для E1.RU.
Напомним, шокирующий случай произошёл 20 декабря. Свердловчанка приехала на дачу к свёкру в закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Свободный.

Там она планировала в тайне от всех родить ребёнка. На утро молодую мать с ребёнком обнаружил хозяин дачи. Он побежал за помощью, а когда вернулся, то нашёл новорождённого мальчика закопанным в сугробе.

«Сейчас нужно доказать, что это ее ребенок. Она сдала анализы, результаты будут готовы лишь в конце января. В больницу пока что никого не пускают, даже Татьяну (мать)», — рассказал свёкр женщины.

По его словам, все очень ​переживают, что ребёнка могут определить в дом малютки.

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#анализы
#больница
#новорождённые
#дача
#роды
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Мужчина опубликовал фото с георгиевской лентой на половом органе и был осужден
В Краснодаре осудили мужчину за фото с георгиевской лентой на половом органе
11 января 2024, 12:30

Фото: istock / Zolnierek

Суд в Краснодаре приговорил к 1,5 года колонии мужчину за размещение фотографии полового органа с повязанной на нем Георгиевской лентой в соцсети. Краснодарца задержали сотрудники регионального УФСБ. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу суда.

Мужчина признан виновным за осквернение символа воинской славы России по статье 354.1 («Реабилитация нацизма»).

«Рассмотрев материалы дела, суд счел доказанной вину подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении.
В мае 2023 года осужденный выложил фотографию мужского полового органа, с завязанной на нем Георгиевской лентой. Поскольку страница была доступна неограниченному кругу лиц, этот факт привел к публичному осквернению символа воинской славы России.

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#суд
#реабилитация
#соцсети
#наказание
#мужчина
#сотрудники
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