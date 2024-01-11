Третьеклассницу увезли в реанимацию со школьной тренировки по тхэквондо

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В петербургском Кронштадте ученицу третьего класса увезли в реанимационное отделение больницы со школьной тренировки. Об этом сообщает «Фонтанке».
По информации издания, тренер нашел школьницу без сознания в спортзале. Мать девочки говорит, что там проходило занятие по тхэквондо. Женщина рассказала, что дочь быстро привезли домой,к тому моменту она уже пришла в сознание. Третьекласснице вызвали скорую помощи. По предварительным данным, у нее обнаружили ушиб головного мозга. Сейчас девочка находится в реанимации.
Причина плохого самочувствия на данный момент не известна. Мать ребенка отметила, что претензий не имеет, так как тренировки — это рабочий процесс.
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Алина Юрчак