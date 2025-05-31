«Не могу притворяться»: Нюша впервые призналась в симпатии к Майами в «Сокровищах императора» и ответила на слухи про роман

31 мая 2025, 03:28

Нюша рассказала про взаимную симпатию с Майами и ответила на слухи про роман

Нюша (Фото: Instagram* @nyusha_nyusha)

Нюша впервые рассказала о своей симпатии к Олегу Майами, возникшей на шоу «Сокровища императора». Она ответила на предположения и слухи о флирте между ними, который мог намекать на начало серьезных романтических отношений. Свое признание она сделала в шоу «12 вопросов».





Нюша, участвуя в «Сокровищах императора», с первых встреч с Олегом Майами ощутила взаимную притягательность. Игривый флирт между звездами быстро стал заметен зрителям. В одном из эпизодов Олег даже попытался поцеловать коллегу, хотя Нюша ловко обернула момент в шутку.



Сестра певицы тоже комментировала намеки на большее в паре.





«Мне кажется, он ей нравится», — говорила она.

Олег Майами (Фото: Instagram* @miamioleg_official)



«Когда произошла эта ситуация и мы познакомились с Олегом, конечно, я понимала, что здесь я не могу притворяться. Это будет просто странно, глупо и смешно. Потому что, действительно, мы испытали симпатию друг к другу, и это было очевидно. Но, на мой взгляд, мы приняли правильное решение — остаться друзьями в рамках проекта», — призналась она.