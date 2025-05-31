«Не могу притворяться»: Нюша впервые призналась в симпатии к Майами в «Сокровищах императора» и ответила на слухи про роман
Нюша рассказала про взаимную симпатию с Майами и ответила на слухи про роман
Нюша впервые рассказала о своей симпатии к Олегу Майами, возникшей на шоу «Сокровища императора». Она ответила на предположения и слухи о флирте между ними, который мог намекать на начало серьезных романтических отношений. Свое признание она сделала в шоу «12 вопросов».
Нюша, участвуя в «Сокровищах императора», с первых встреч с Олегом Майами ощутила взаимную притягательность. Игривый флирт между звездами быстро стал заметен зрителям. В одном из эпизодов Олег даже попытался поцеловать коллегу, хотя Нюша ловко обернула момент в шутку.
Сестра певицы тоже комментировала намеки на большее в паре.
«Мне кажется, он ей нравится», — говорила она.Поклонники все гадали, перерос ли контакт Нюши и Олега во что-то большее, и недавно певица решила расставить точки над i.
«Когда произошла эта ситуация и мы познакомились с Олегом, конечно, я понимала, что здесь я не могу притворяться. Это будет просто странно, глупо и смешно. Потому что, действительно, мы испытали симпатию друг к другу, и это было очевидно. Но, на мой взгляд, мы приняли правильное решение — остаться друзьями в рамках проекта», — призналась она.Нюша пояснила, что сейчас ее жизнь требует внимания к другим целям. Рассекречивать она их, однако, не стала, хоть и отметила, что они «очень важны».
Кстати, еще существует мнение, что у Майами скрытый роман с Ольгой Бузовой. Пара часто выкладывает совместные фото, делает комментарии с намеком на флирт и, в целом, сбивает поклонников с толку. Так, например, в апреле Олег выложил на своем аккаунте пост, где нежно прижимался к Бузовой на фото и назвал ее «своей».
*Запрещенная в России экстремистская организация