Во Владивостоке возбудили уголовное дело после похищения человека на автомобиле
СК Приморья возбудил уголовное дело по факту похищения человека, произошедшего днем 23 декабря во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе следкома региона.
По данным следствия, инцидент случился на парковке возле дома на Сахалинской улице. Группа мужчин силой посадила 39-летнего местного жителя в автомобиль и отвезла его на улицу Космонавтов.
Расследование ведется по статье 126 УК РФ, которая предусматривает ответственность за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Следователи занимаются выяснением деталей происшествия и устанавливают личности всех участников.
