Во Владивостоке задержали француза, проехавшего через всю Евразию на велосипеде

06 сентября 2025, 12:35

Le Monde: во Владивостоке задержали французского велопутешественника Сехили

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Велопутешественника Софиана Сехили из Франции, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, задержали во Владивостоке. Об этом сообщает французское издание Le Monde.