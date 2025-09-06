Во Владивостоке задержали француза, проехавшего через всю Евразию на велосипеде
Велопутешественника Софиана Сехили из Франции, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, задержали во Владивостоке. Об этом сообщает французское издание Le Monde.
Отмечается, что Сехили арестовали по обвинению в незаконном пересечении государственной границы России. При этом региональные подразделения МВД и Следственный комитет пока не предоставили официальных комментариев по поводу задержания.
Софиан Сехили известен как профессиональный спортсмен. Он выиграл 11 велогонок, включая престижный тур Divide 2022 года, протяжённостью около 4500 километров, который проходит от Канады до мексиканской границы.
Обстоятельства задержания выясняются.
