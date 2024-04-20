Во Владивостоке женщина впала в кому после операции

Фото: iStock/Alernon77
Во Владивостоке 58-летняя женщина впала в кому после пластической операции.
В СУСК России по Приморскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Отмечается, что жительница Владивостока сделала в больнице круговую подтяжку. Операция прошла успешно, но после её завершения медсестра ввела пациентке промедол. От этого препарата у женщины началась аллергическая реакция в виде отёка Квинке, который перешёл в анафилактический шок. Инцидент произошёл 10 апреля.
Родственники сообщают, что женщина до сих пор не вышла из комы. Она находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ.
Читайте также:
25-летняя жительница Кузбасса впала в кому после удаления аппендицита
В Москве девочка впала в кому, попробовав предложенные подругой наркотики
В Солнечногорске врачи спасли мужчину, впавшего в кому из-за травмы мозга
Отмечается, что жительница Владивостока сделала в больнице круговую подтяжку. Операция прошла успешно, но после её завершения медсестра ввела пациентке промедол. От этого препарата у женщины началась аллергическая реакция в виде отёка Квинке, который перешёл в анафилактический шок. Инцидент произошёл 10 апреля.
Родственники сообщают, что женщина до сих пор не вышла из комы. Она находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ.
Читайте также:
25-летняя жительница Кузбасса впала в кому после удаления аппендицита
В Москве девочка впала в кому, попробовав предложенные подругой наркотики
В Солнечногорске врачи спасли мужчину, впавшего в кому из-за травмы мозга
Анастасия Чинкова