Во Владивостоке женщина заработала на питании в детских садах 1,8 млрд рублей
Во Владивостоке перед судом предстанет участница картельного сговора в сфере организации детского питания. Об этом сообщает «Лента.ру».
Женщина обвиняется по статье 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»). По версии следствия, в 2021–2022 годах она действовала в составе преступной группы, целью которой было ограничение конкуренции и монополизация рынка услуг питания в дошкольных образовательных учреждениях Владивостока.
Участники картеля устраняли конкурентов при проведении электронных торгов, что позволяло подконтрольным компаниям получать муниципальные контракты по максимальной цене. В результате бюджету не была обеспечена экономия, а незаконный доход фигурантов превысил 1,8 миллиарда рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении еще трех участников группы, скрывшихся от следствия, материалы выделены в отдельное производство, они объявлены в розыск.
