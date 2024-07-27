Российские военные на руках вынесли из Торецка раненого солдата ВСУ

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Российские военнослужащие вынесли из города Торецка в Донецкой народной республике раненого украинского солдата Сергея Наталенко. Об этом сообщает ТАСС.
По словам бойца ВСУ, при сдаче в плен в Торецке, сослуживцы пытались расправиться с ним. Он отметил, что его вместе с сослуживцами привезли на позиции в Торецк, где военный родился и прописан. Там командование показало им наблюдательный пункт.
Наталенко рассказал, что в один из дней к наблюдательному пункту подошли солдаты ВС РФ и предложили сдаться в плен, пообещав при этом не стрелять. Часть украинских военнослужащих вышла из окопа с поднятыми руками. Вдруг Наталенко ощутил боль в спине и ногах, по нему открыли огонь его же сослуживцы.
Военные ВС РФ вынесли раненного украинца на руках. На сегодняшний день Наталенко получает медицинскую помощь.
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Наталенко рассказал, что в один из дней к наблюдательному пункту подошли солдаты ВС РФ и предложили сдаться в плен, пообещав при этом не стрелять. Часть украинских военнослужащих вышла из окопа с поднятыми руками. Вдруг Наталенко ощутил боль в спине и ногах, по нему открыли огонь его же сослуживцы.
Военные ВС РФ вынесли раненного украинца на руках. На сегодняшний день Наталенко получает медицинскую помощь.
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Екатерина Коршунова