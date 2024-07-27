При обстреле белгородского села погиб мирный житель

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Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что после обстрела села Бочковка в Белгородской области погиб мирный житель.
Уточняется, что от полученных ранений мужчина скончался по дороге в больницу. Иных подробностей Гладков не привел.
Ранее сообщалось, что четырнадцатилетняя девочка из разрушенного ракетой HIMARS дома в Ясиноватой перенесла уже пять операций. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что четырнадцатилетняя девочка из разрушенного ракетой HIMARS дома в Ясиноватой перенесла уже пять операций. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова