Во время непогоды в Московской области пострадали семь человек

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Семь человек пострадали во время ливней с грозами и сильным ветром в Подмосковье. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«В семи городских округах Московской области при падении деревьев пострадали семь человек», – сказал собеседник агентства.Он добавил, что в 34 муниципалитетах региона упало 660 деревьев. Повреждёно более 120 машин.
«В 25 городских округах в результате падения деревьев повреждения получили 124 автомобиля», – отметил источник.Также, по его словам, без света после урагана остались порядка 270 населённых пунктов 16 городских округов. В пострадавших от стихии районах идут аварийно-восстановительные работы.
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Лора Луганская