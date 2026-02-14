Во время обрушения снега в Лянторе погиб второй ребёнок

14 февраля 2026, 22:12

Следком возбудил дело после трагедии на крытом катке в Лянторе

Фото: Istock / Dreef

Предварительно, второй ребёнок, пострадавший при обрушении снега на крытом катке в Лянторе, скончался в реанимации. Об этом сообщает Mash.