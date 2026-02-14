Во время обрушения снега в Лянторе погиб второй ребёнок
Следком возбудил дело после трагедии на крытом катке в Лянторе
Предварительно, второй ребёнок, пострадавший при обрушении снега на крытом катке в Лянторе, скончался в реанимации. Об этом сообщает Mash.
По словам очевидцев, восемь детей заметили, что со ската крыши начал сходить снег, и стали бить по резиновым стенкам. В этот момент снежная масса обрушилась на пятерых из них, трое успели отбежать.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. В рамках проверки установят, кто был ответственен за очистку крыши и соблюдение техники безопасности.
