Карл III передал послание Трампу после покушения

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Король Великобритании Карл III написал письмо экс-президенту США Дональду Трампу после покушения на политика. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на Букингемский дворец.
Уточняется, что Букингемский дворец подтвердил данную информацию. Послание монарха было передано политику в воскресенье, 14 июля, через британское посольство в США. Точное содержание письма остается неизвестным.
Согласно информации источника, послание короля Британии может быть схожим со словами премьер-министра Великобритании Кира Стармера в связи с покушением. Ранее новый глава правительства осудил произошедшее, выразил соболезнования, а также пожелал скорейшего выздоровления.
Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.
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Согласно информации источника, послание короля Британии может быть схожим со словами премьер-министра Великобритании Кира Стармера в связи с покушением. Ранее новый глава правительства осудил произошедшее, выразил соболезнования, а также пожелал скорейшего выздоровления.
Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.
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Екатерина Коршунова