Во время протестов в Сербии пострадали полицейские

17 августа 2025, 20:04

Шесть полицейских пострадали в результате протестов в Сербии

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Во время ночных беспорядков в Сербии пострадали шесть полицейских, сообщила пресс‑служба МВД. Всего задержаны 56 человек: 16 — по подозрению в совершении уголовных преступлений, ещё 35 привлекаются за административные правонарушения, говорится в сообщении.