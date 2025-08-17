Во время протестов в Сербии пострадали полицейские
Во время ночных беспорядков в Сербии пострадали шесть полицейских, сообщила пресс‑служба МВД. Всего задержаны 56 человек: 16 — по подозрению в совершении уголовных преступлений, ещё 35 привлекаются за административные правонарушения, говорится в сообщении.
В ночь на воскресенье в Валево протестующие атаковали офисы правящей Сербской прогрессивной партии и её партнёров, здание городской администрации, суд и прокуратуру. Поводом для акций стали распространённые в соцсетях видео с жёстким обращением силовиков с демонстрантами в предыдущие дни.
Акции прошли также в столичном районе Нови‑Белград, где полиция применила слезоточивый газ. В районе Земун пострадал офис Сербской радикальной партии лидера Воислава Шешеля: там разбили стекла и обмазали стены краской. О столкновениях на акциях сообщали из Нови‑Сада, Лесковца, Вране.
Президент Александр Вучич пообещал, что гражданской войны в стране не будет, и подчеркнул, что никакая внешняя поддержка не сделает кого‑то сильнее государства.
