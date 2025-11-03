США решили возродить военную базу времен Холодной войны вблизи Венесуэлы

03 ноября 2025, 00:02

Reuters: США решили возродить военную базу «Рузвельт Роудс» у берегов Венесуэлы

Фото: iStock/Evgeny Tkachev

Соединенные Штаты начали готовить плацдарм для возможных военных операций в Венесуэле, модернизируя заброшенную военно-морскую базу «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анализ спутниковых снимков и мнения экспертов.





Строительные работы начались на базе времен Холодной войны 17 сентября. Также проводится расчистка и новое асфальтирование рулежных дорожек, ведущих к взлётно-посадочной полосе.





«Помимо модернизации возможностей посадки и взлёта на «Рузвельт Роудс», США строят объекты в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и Санта-Крус», — поясняет Reuters.