США решили возродить военную базу времен Холодной войны вблизи Венесуэлы
Reuters: США решили возродить военную базу «Рузвельт Роудс» у берегов Венесуэлы
Соединенные Штаты начали готовить плацдарм для возможных военных операций в Венесуэле, модернизируя заброшенную военно-морскую базу «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анализ спутниковых снимков и мнения экспертов.
Строительные работы начались на базе времен Холодной войны 17 сентября. Также проводится расчистка и новое асфальтирование рулежных дорожек, ведущих к взлётно-посадочной полосе.
«Помимо модернизации возможностей посадки и взлёта на «Рузвельт Роудс», США строят объекты в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и Санта-Крус», — поясняет Reuters.В публикации уточняется, что эти действия можно расценивать как подготовку к длительным американским операциям в Карибском бассейне. Они, в свою очередь, могут быть использованы для оказания давления на Венесуэлу.
