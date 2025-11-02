Мотоциклист насмерть сбил известного турецкого актера рядом с его домом
Турецкий актер Энгин Чаглар погиб в результате аварии с мотоциклом, которая произошла в Стамбуле. О трагическом инциденте сообщили местные средства массовой информации.
ДТП случилось 1 ноября в районе Шишли, всего в нескольких десятках метров от дома 85-летнего артиста. Мотоциклист на большой скорости сбил Чаглара — мужчина получил тяжелые травмы. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, однако спасти его жизнь врачи не сумели.
Актер погиб незадолго до получения почетной награды от фонда Filmsan, которое должно было состояться на следующей неделе.
Энгин Чаглар родился в Стамбуле в 1940 году, а образование получил в университете Германии. За годы творческой деятельности артист сыграл десятки ролей в сериалах и полнометражных фильмах, включая картины «Если бы мечты сбывались», «Скука» и «Улица разлук».
Ранее сообщалось, что в Рязани автомобиль насмерть сбил одиннадцатилетнего мальчика, который шёл по тротуару. Ребёнок погиб на месте.
