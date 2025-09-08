В Иерусалиме при стрельбе пострадали не менее 15 человек
В Иерусалиме произошел инцидент со стрельбой, в результате которого пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщила израильская национальная служба скорой помощи.
Происшествие случилось на шоссейной развязке на северной окраине города. Согласно информации портала Ynet, среди раненых шесть человек в тяжелом состоянии.
Стрельба велась по пассажирскому автобусу. Преступников было двое, они ликвидированы. На место происшествия направлены значительные силы полиции, в прилегающих районах перекрыты несколько дорог.
По данным Telegram-канала Mash, четыре человека погибли, число раненых возросло до 20.
