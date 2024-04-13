Вода начала затапливать улицы нескольких сёл Курганской области

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Вода начала затапливать улицы нескольких сёл в Курганской области, производится эвакуация населения. Об этом сообщила администрация муниципалитета.
В сообщении жителей сёл Межборное, Утятское и Нагорское призвали немедленно эвакуироваться, поскольку уровень воды постепенно поднимается.
Кроме того, администрация заранее просит эвакуироваться жителей сёл Плотников, Ялым, Нижнеберёзово и Глядянское, деревень Подгорная и Арсеновка, а также посёлка Водный. Ожидается, что здесь также в ближайшее время начнётся поступление воды.
По прогнозу МЧС России, на территории Курганской области могут быть затоплены 62 населённых пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков и 600 дачных участков. В зоне подтопления могут оказаться 18 718 местных жителей.
Пик паводка прогнозируется на 14-15 апреля.
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Кроме того, администрация заранее просит эвакуироваться жителей сёл Плотников, Ялым, Нижнеберёзово и Глядянское, деревень Подгорная и Арсеновка, а также посёлка Водный. Ожидается, что здесь также в ближайшее время начнётся поступление воды.
По прогнозу МЧС России, на территории Курганской области могут быть затоплены 62 населённых пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков и 600 дачных участков. В зоне подтопления могут оказаться 18 718 местных жителей.
Пик паводка прогнозируется на 14-15 апреля.
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Анастасия Чинкова