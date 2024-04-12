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На затопленных дорогах в Луховицах началось снижение уровня воды

12 апреля 2024, 10:53
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мониторинг уровня воды провели спасатели на затопленных половодьем дорогах в городском округе Луховицы между посёлком Белоомут и селом Слемские Горки, а также между Белоомутом и деревней Ловецкие Борки, замеры показали, что вода начала спадать, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Уровень воды на затопленных участках проверяется дважды в сутки. За последние сутки он снизился на 30 сантиметров, половодье идёт на спад», — отмечается в сообщении.
На время половодья спасатели обеспечивают безопасность людей во временно изолированных высокой водой населённых пунктах, поддерживают работоспособность систем жизнеобеспечения, помогают населению и ликвидируют последствия паводка.



Ранее сообщалось, что в лишённом транспортного сообщения из-за половодья селе Слемские Борки находятся 38 человек, в том числе — двое детей.

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#половодье
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#дороги
#мособлпожспас
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В Подмосковье с начала года вручили 450 подарочных наборов для новорождённых
12 апреля 2024, 10:53

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Подарочные наборы «Я родился в Подмосковье!» с начала года получили 450 малышей, появившихся на свет в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В Подмосковье родители при рождении ребёнка могут получить подарочную коробку «Я родился в Подмосковье!» или выбрать выплату в размере 20 тысяч рублей. Только с начала года такие подарки получили 450 новорождённых», — рассказала первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что выплату вместо подарка получили более 15 тысяч родителей.

В подарочный набор «Я родился в Подмосковье» входит более 50 самых необходимых предметов для малыша и его мамы. Это бельё, подгузники, лечебная косметика, игрушки, одежда и прочее. Недавно набор дополнили — иуда добавили противоскользящий коврик для ванной и светоотражающие наклейки на коляску.

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#подмосковье
#минздрав мо
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«108 минут, изменившие мир»: 63 года назад с Байконура запустили «Восток» с Гагариным
День космонавтики 2024: История и традиции праздника
12 апреля 2024, 10:39

Фото: РИА Новости

12 апреля 1961 года стало легендарной датой в истории человечества. Гражданин СССР Юрий Гагарин взял на себя роль первого человека, который совершил полёт в открытый космос. С тех пор в эту дату отмечают День космонавтики.
Немного подробнее о героическом подвиге Юрий Гагарина, а также о том, как принято отмечать День космонавтики, расскажет редакция «Радио 1».

12 апреля 1961 года


12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур». Так произошёл первый в истории полёт человека в открытый космос. Гагарин облетел планету вокруг, успевая вести наблюдение в иллюминаторы, поддерживать связь с Землёй и контролировать работу космического корабля, а затем приземлился в Саратовской области.
Фото: iStock/AMilkin
Полёт Юрия Гагарина длился всего 108 минут, однако, именно он положил начало удивительным космическим открытиям, которые позволяют людям узнавать много нового о мире вокруг и о самих себе.

Когда начали отмечать День космонавтики


Первый человек, посетивший космическое пространство, Юрий Гагарин, отправился в своё путешествие 12 апреля 1961 года. Уже двое суток спустя его встречала восторженная толпа в центре российской столицы.
Фото: iStock/Vladimir Zapletin
Праздник День космонавтики был введён ровно год спустя после полёта Гагарина. 12 апреля 1962 года Советский Союз отметил свой первый космический праздник. После этого традиция празднования Дня космонавтики осталась в России и других постсоветских странах.

В ноябре 1968 года на Генеральной конференции Международной авиационной федерации приняли решение утвердить 12 апреля как Всемирный день авиации и космонавтики. А 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, которой 12 апреля провозглашалось Международным днем полета человека в космос.

Празднование Дня космонавтики


В каждом регионе День космонавтики отвечают по-своему. Огромное количество мероприятий, кинопоказов, фестивалей и других развлекательных программ на космическую тему ежегодно проходят по всей стране.

При этом, 12 апреля люди по всему миру отмечают «Юрьеву ночь», названную в честь первого человека в космосе Юрия Гагарина. Во всех уголках планеты на «Юрьеву ночь» принято рассказывать молодому поколению о невероятном подвиге обычного советского гражданина, который своим поступком буквально разделил мир на «до» и «после».
Фото: iStock/gorodenkoff
В день космонавтики принято чествовать всех людей, которые имели отношение к строительству, проектированию, подготовке и исполнению космических миссий. На школьных уроках в этот день педагоги учат детей мастерить модели ракет, напоминая, что даже самая несбыточная мечта маленького человека может претвориться в реальность. Главное — много и упорно работать, а также уверенно идти к своей цели.

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#день космонавтики
#космос
#юрий гагарин
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Ключи от квартир в ЖК-долгострое «Юбилейный» в Реутове получили уже 370 дольщиков
12 апреля 2024, 10:31

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Продолжается выдача ключей от квартир участникам долевого строительства жилого комплекса «Юбилейный» в Реутове, на сегодняшний день в права собственника вступили уже 370 дольщиков, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«На данный момент ключи от долгожданных квартир получили 370 дольщиков. Скоро новоселье отметят все 685 семей», — отмечается в сообщении.
Строительство ЖК «Юбилейный» начала в 2017 году компания «Перспективные строительные технологии» (СК ПСТ). Сдать новое жильё в эксплуатацию планировалось летом 2021 года. Первоначально строительство велось в графике, к 2021 году готовность ЖК составляла 80%. Однако потом темп работ упал, а проведённая весной проверка выявила растрату средств дольщиков в размере 629 млн рублей.

В 2022 году застройщика признали банкротом. Права на возведение ЖК передали подмосковному Фонду защиты прав дольщиков. В декабре 2023 года строительство было завершено, ЖК введён в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учёт.

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#минжилполитики мо
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#жк
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Звания Героев России присвоили космонавтам Петелину и Федяеву
12 апреля 2024, 10:26

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Президент России Владимир Путин присвоил космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву звания Героев России. Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что звание было присуждено за мужество и героизм, проявленные в ходе длительного космического полёта на МКС. Его получили инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов Юрия Гагарина» Дмитрий Петелин и космонавт-испытатель отряда космонавтов того же учреждения Антон Федяев.

Также космонавтов Олега Новицкого и Сергея Прокопьева наградили орденом Гагарина. Этой же награды удостоилась белорусская космонавтка Марина Василевская.

Они получили эти ордена за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное во время длительного космического полёта на МКС.

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#космонавты
#герой россии
#награда
#мкс
#владимир путин
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Стало известно, кем могут работать космические герои в реальном мире
«Авито Работа» рассказала о возможных заработках космических героев
12 апреля 2024, 10:08

Фото: iStock/Astragal

Премьера приключенческого фильма по мотивам произведения Кира Булычёва «Сто лет тому вперед» состоится в российских кинотеатрах 18 апреля. Действие картины будет разворачиваться одновременно в двух временных периодах: в 2024 и в 2124 году.
В честь Дня космонавтики специалисты «Авито Работы» рассказали «Радио 1», сколько бы могли зарабатывать космические герои будущего в наше время.

Так, одна из героинь фильма Кира Селезнёва — мама Алисы, работает учителем физики в московской школе. В настоящее время опытный преподаватель физики может зарабатывать не менее 100 тысяч рублей в месяц.

Папа Алисы Игорь Селезнёв трудится космобиологом. Он занимается поиском редких животных для московского зоопарка. Заработок на подобных вакансиях, представленных на «Авито Работе», начинается от 150 тысяч рублей и может доходить до 370 тысяч рублей в месяц.

Профессор археологии Громозека в наше время стал бы прекрасным преподавателем или научным сотрудником. Тогда он мог бы рассчитывать на зарплату от 60 тысяч до 120 тысяч рублей. Также есть вакансии в сфере строительства и коммерческой археологии. Там доходы начинаются от 60 тысяч, но могут достигать 200 тысяч рублей для специалистов с опытом руководства крупными проектами.

Андроид и биоробот Вертер служит секретарём в Институте времени. Он очень эмпатичен, поэтому ему бы подошла творческая специальность, связанная с людьми. Также в своём резюме робот мог бы указать владение искусственным интеллектом. Тогда он смог бы работать на таких специальностях как продюсер или SMM-менеджер. По данным за первый квартал текущего года зарплата менеджера составила 43 270 рублей. При этом сотрудник, специализирующийся на нейросетях и искусственном интеллекте может претендовать уже на 120 тысяч рублей в месяц.

Бортмеханик космического корабля Зелёный в наше время смог бы стать хорошим автомехаником. Работодатели предлагают за такую работу от 91 576 рублей в месяц. Опытные же специалисты могут зарабатывать около 200 тысяч рублей в месяц.

Тренер детской спортивной школы Марта Скрыль могла бы в 2024 году устроиться работать тренером, например, в фитнес-клуб. Предлагаемые доходы на таких вакансиях начинаются от 55 449 рублей. Также она могла бы получать дополнительный доход, если бы проводила тренировки в онлайн-формате.

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#космос
#герои
#фильм
#работа
#зарплата
#день космонавтики
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В Подмосковье появился онлайн-сервис заключения договоров на ветеринарные услуги
12 апреля 2024, 10:03

Фото: iStock/torwai

Бесплатный сервис по заключению договоров на ветеринарные услуги заработал на региональном госпортале, воспользоваться им могут фермеры и прочие предприниматели в сфере сельского хозяйства и обработки и производства мясо-молочной и рыбной продукции, сообщает пресс-служба Мингоусправления Московской области.
«Ранее предпринимателям для получения ветеринарных услуг нужно было обращаться в территориальные ветеринарные управления. Теперь это договор на эти услуги можно заключить через региональный портал: достаточно заполнить соответствующую электронную форму», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что ответ на заявку поступит в личный кабинет заявителя, срок получения ответа — два рабочих дня. Услуга предоставляется бесплатно.

Заключить онлайн-договор на ветеринарные услуги могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. С помощью данного сервиса они также могут заказать проведение дезинсекции и дератизации, утилизацию биологических отходов, ветеринарное сопровождение ярмарки и прочее.

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#надежда куртяник
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В лесопарках Котельников проводят противопожарные рейды
12 апреля 2024, 09:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Рейды, направленные на выявление нарушителей правил пожарной безопасности, проводятся в лесопарках городского округа Котельники в связи с началом весенне-летнего пожароопасного периода, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рейдах принимают участие сотрудники отдела гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности, а также лесного хозяйства администрации округа, работники Подольского филиала Мособллеса и общественники», — говорится в сообщении.
Жителям и гостям округа напоминают, что штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для физических лиц составляет от 40 до 50 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв напомнил, что леса занимают около 43% всей территории Подмосковья, и отметил важность противопожарных работ.

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#котельники
#лесные пожары
#пожарная безопасность
#рейды
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«Эмоции нужно проживать»: К чему может привести гипернакопление
Психолог Кардиакос рассказала, как проживать эмоции, чтобы они не накапливались
12 апреля 2024, 09:00

Фото: istock/master1305

В беседе «Радио 1» клинический психолог Анастасия Кардиакос напомнила, что испытывать разные эмоции – это нормально.
«Всего, по доказательствам психологов, существует 11 фундаментальных эмоций: вина, гнев, интерес, отвращение, печаль, презрение, радость, смущение, страх, стыд и удивление. Людям, которым сложно понять, что они чувствуют, можно рассмотреть эмоциональный круг Плутчика – это одна из простейших эмоциональных палитр, которой мы пользуемся», – сказала специалист.

Эмоции нужно, по мнению эксперта, выражать, иначе они накопятся и проявятся в чём-нибудь другом.

«Например, вспышки гнева: если мы её своевременно узнаём и выражаем, то у нас не происходит гипернакопления. Более сложные эмоции мы можем проживать дольше, потому что за секунду их не выразить, например, боль от утраты – тут нужно достаточно времени, чтобы прожить эту эмоцию», – объяснила собеседница.

Также Анастасия Кардиакос поделилась способами выражения эмоций, заявив, что делать это нужно обязательно.

«Выражение эмоций может быть адресованным, например, испытываем радость – словами сказать или обняться, то есть продолжить эмоции. Мы выражаем эмоцию в её ближайшем временном ориентире. Испытала я грусть – поплакала, чтобы не накапливалось, не фонило. Испуг можно передать тоже словами, это не всегда легко, но можно проговорить, что ты испугался, покричать, побить подушку», – поделилась специалист.

Психолог отметила, что любую эмоцию нужно продолжить через чувствования, слова, движения, тогда интенсивность снизится и станет легче.

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#психолог
#страх
#эмоции
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«Если экипаж не против»: пилот объяснил, когда можно заниматься сексом в самолёте
Экс-пилот Пырков: секс на борту самолёта допустим, ведь это не курение
12 апреля 2024, 08:24

Фото: iStock/frentusha

Экс-пилот Nordwind Максим Пырков заявил, что заниматься сексом на борту самолета можно, если экипаж не против. Об этом Пырков сообщил в эфире YouTube-шоу «CLASS — портал про знание!».
Бывший командир воздушного судна отметил, что ранее сталкивался с подобным случаем и дал разрешение на интимную близость в полете. По его словам, к нему подошла бортпроводница и сообщила, что среди пассажиров есть молодожёны, которые хотят заняться сексом на борту самолёта.

Свою просьбу пара объяснила тем, что для них это своеобразная «галочка», однако мешать они никому не хотят, поэтому просят у экипажа разрешения. Пилот пояснил, что интим в самолете — это «не курение», поэтому он не отказал молодоженам в их просьбе.

Пырков поделился, что в правилах разрешение или запрет на секс на борту обычно не прописывают, поэтому члены экипажа могут самостоятельно решать эти вопросы.

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#отношения
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