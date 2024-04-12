На затопленных дорогах в Луховицах началось снижение уровня воды

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Мониторинг уровня воды провели спасатели на затопленных половодьем дорогах в городском округе Луховицы между посёлком Белоомут и селом Слемские Горки, а также между Белоомутом и деревней Ловецкие Борки, замеры показали, что вода начала спадать, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Уровень воды на затопленных участках проверяется дважды в сутки. За последние сутки он снизился на 30 сантиметров, половодье идёт на спад», — отмечается в сообщении.На время половодья спасатели обеспечивают безопасность людей во временно изолированных высокой водой населённых пунктах, поддерживают работоспособность систем жизнеобеспечения, помогают населению и ликвидируют последствия паводка.
Ранее сообщалось, что в лишённом транспортного сообщения из-за половодья селе Слемские Борки находятся 38 человек, в том числе — двое детей.
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