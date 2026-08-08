Облитую кислотой петербурженку выписали из больницы

08 августа 2026, 12:49

Облитую кислотой и израненную жительницу Петербурга выписали из больницы

Фото: istockphoto/sudok1

В Петербурге завершился первый этап лечения девушки, пострадавшей от нападения бывшего молодого человека. Об этом стало известно 7 августа.