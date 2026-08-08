Облитую кислотой петербурженку выписали из больницы
В Петербурге завершился первый этап лечения девушки, пострадавшей от нападения бывшего молодого человека. Об этом стало известно 7 августа.
Как сообщили РИА Новости родственники потерпевшей, ее выписали из стационара после операции по пересадке кожи. Инцидент произошел в мае.
По данным следствия, мужчина набросился на бывшую возлюбленную с ножом, нанес не менее пяти ударов, выстрелил ей в колено из сигнального пистолета и облил кислотой. Нападавшего задержали и поместили под стражу по обвинению в покушении на убийство.
В июне близкие пострадавшей организовали сбор средств — тогда сообщалось, что впереди долгий путь восстановления. В настоящий момент девушка чувствует себя удовлетворительно, однако лечение не завершилось.
Родственники уточнили, что теперь ей предстоит продолжительная реабилитация на коммерческой основе в специализированных клиниках, участие в многочисленных судебно-медицинских экспертизах по уголовному делу, а также оформление инвалидности. Ближайшее время пострадавшая планирует провести дома — в городе Боровичи Новгородской области. В Северную столицу она будет приезжать по мере необходимости: для прохождения реабилитационных процедур, явки к следователю и решения других вопросов, связанных с расследованием.
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