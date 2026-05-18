Мужчина облил кислотой замужнюю женщину, отвергшую его
В Индии мужчина облил кислотой женщину и её родственников после того, как она отказалась выйти за него замуж. Об этом сообщает NDTV.
Нападение произошло ночью 16 мая в штате Уттар-Прадеш. Злоумышленник Умеш Кашьяп хотел жениться на пострадавшей — мужчину ничуть не смущало, что у него уже есть одна супруга.
Однако объект его чувств ответного интереса не проявила. Более того, она отметила, что также состоит в официально зарегистрированных отношениях. Уходить от своего любимого она не планировала. Получив отказ, Кашьяп решил отомстить.
Когда семья пострадавшей спала на веранде, Кашьяп залез на крышу и выплеснул кислоту через москитную сетку. Четверо человек получили сильные ожоги, их доставили в больницу. Совершив преступление, мужчина скрылся. Полиция возбудила уголовное дело, ведётся розыск.
