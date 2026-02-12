Водитель автобуса оставил пассажиров на морозе при намазе в ХМАО

12 февраля 2026, 22:21

Водитель автобуса получил 10 тысяч рублей штрафа за публичный намаз

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Нижневартовске оштрафовали водителя автобуса, который оставил пассажиров на улице в мороз около -25, пока совершал намаз.