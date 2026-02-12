Водитель автобуса оставил пассажиров на морозе при намазе в ХМАО
В Нижневартовске оштрафовали водителя автобуса, который оставил пассажиров на улице в мороз около -25, пока совершал намаз.
Информацию об этом URA.RU подтвердили в мировом суде. В инстанции ообщили, что дело рассмотрели по статье об осуществлении миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести и вероисповедания. Водителю назначили штраф в десять тысяч рублей.
Ситуация произошла в январе. Водитель молился и не пускал людей в салон. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили запись в соцсети. После резонанса к проверке подключились полиция и прокуратура, а перевозчик отстранил сотрудника от работы. Сейчас, как уточняется, работник компании «Домтрансавто» официально находится в отпуске.
Юристы отмечают, что спор может быть не только о религиозном обряде, но и о нарушении прав пассажиров. Адвокат Владимир Александров пояснил СМИ, что считать публичную молитву миссионерской деятельностью можно лишь при определенных обстоятельствах, тогда как в описанной ситуации главное, что люди оплатили проезд, но их не допускали в автобус. По его словам, здесь возможно говорить о претензиях по защите прав потребителей.
Читайте также: