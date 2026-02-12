Трое детей погибли в результате пожара во Владивостоке

12 февраля 2026, 22:03

Унесший жизни троих детей пожар в квартире во Владивостоке потушили

Фото: istockphoto/grafoto

Пожар в квартире во Владивостоке, в котором погибли трое детей, полностью ликвидировали. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.





Ранее в ведомстве уточняли, что в четверг поступил сигнал о возгорании в многоквартирном доме №30 на улице Толстого. По информации МЧС, жертвами стали трое детей в возрасте от трёх до девяти лет. В момент пожара они находились дома без взрослых.





На месте работают психологи МЧС России. Причину установят дознаватели ведомства», — говорится в сообщении.