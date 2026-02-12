SHOT: хозяйка в Москве запустила стиральную машину с котом внутри
Жительница Москвы по ошибке запустила стиральную машину, не заметив, что внутри барабана оказался её кот. На помощь животному выехали спасатели.
Как сообщает SHOT, происшествие случилось вечером в квартире дома на улице Гиляровского в центре столицы. Питомец забрался в барабан, а хозяйка включила стирку. Услышав громкие кошачьи крики, она сразу остановила программу, однако техника дала сбой. Дверца заблокировалась, слить воду тоже не удалось.
Женщина начала срочно обзванивать экстренные службы. К месту направили бригаду Спасрезерва. Специалисты спешат освободить животное.
