Водитель автобуса поплатился за то, что прокатил любовницу на коленях
В Малайзии водитель автобуса и его 21-летняя любовница получили реальные тюремные сроки после того, как девушка села к нему на колени во время движения. Инцидент произошёл 12 апреля на шоссе «Север — Юг», а видео с регистратора позже попало в сеть, вызвав общественный резонанс.
На кадрах видно, как девушка не только сидит на коленях у водителя, но и держит руль, а автобус опасно выезжает на встречную полосу. Кроме того, она оскорбила 44-летнюю пассажирку, которая выразила возмущение происходящим.
В ходе разбирательства установили, что за рулём находился 36-летний Ариф Фахми Абд Салам, а его спутницей оказалась Нур Адила Наджва Ильхам Амиррулла. Мужчина женат, девушка являлась его любовницей. Оба правонарушителя просили о снисхождении, ссылаясь на отсутствие предыдущих приводов.
Тем не менее суд приговорил Салама к одному году тюрьмы и штрафу в пять тысяч ринггитов (около 95 тысяч рублей) за опасное вождение. Амиррулла получила шесть месяцев заключения и аналогичный штраф. Обоих лишили водительских прав на пять лет. В случае неуплаты сроки увеличатся ещё на два месяца.
