Тело младенца с колото-резаными ранами нашли в Подмосковье
Тело младенца с признаками насильственной смерти нашли в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
Новорожденную девочку обнаружили бездыханной вечером 21 апреля на улице Ленина в Серпухове. Прибывшие на место полицейские и медики зафиксировали на ее теле колото-резаные раны, после чего направили останки в морг для проведения экспертиз.
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга нашли труп подростка. Его тело извлекли из реки Фонтанки возле Галерного моста, где его видели в последний раз. На вид погибшему 17-18 лет, он был одет в черную куртку, брюки и белые кроссовки.
