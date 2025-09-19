Водитель автобуса продолжил движение после того, как его пронзил металлический прут
В Китае металлический прут пробил лобовое стекло и вонзился в водителя автобуса во время движения по скоростной трассе. Об этом информирует The Standard.
Инцидент произошел в Гонконге на трассе Цинлун. Автобус, перевозивший пассажиров, двигался через пересечение с тоннелем, когда железный прут длиной около полутора метров пробил окно и вонзился в 60-летнего водителя. Несмотря на ранение, мужчина смог продолжить управление транспортным средством.
По словам очевидцев, громкий звук раздался вскоре после того, как автобус миновал строительную площадку. Водитель подал сигнал бедствия, но сумел плавно снизить скорость и остановить переполненное транспортное средство на обочине, предотвратив более трагические последствия. Прибывшие медики оказали ему помощь и доставили в больницу.
После расследования полиция задержала 43-летнего водителя грузовика по подозрению в создании аварийной ситуации на дороге. Правоохранители считают, что металлический прут попал на проезжую часть во время строительных работ, а затем был подброшен в воздух проезжавшим мимо автомобилем.
Читайте также: