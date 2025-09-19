Водитель автобуса продолжил движение после того, как его пронзил металлический прут

19 сентября 2025, 19:25

В Китае водитель автобуса продолжил движение после того, как его пронзил прут

Фото: iStock/Chalabala

В Китае металлический прут пробил лобовое стекло и вонзился в водителя автобуса во время движения по скоростной трассе. Об этом информирует The Standard.