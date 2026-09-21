Водитель автобуса ударил мальчика по голове в Карелии

21 сентября 2026, 22:53

Водитель автобуса напал на мальчика в Петрозаводске и ударил его по голове

Фото: istockphoto/Dzurag

В Петрозаводске полиция начала проверку после конфликта водителя автобуса с малолетним пассажиром. Об этом сообщает Telegram-канал «КарелInform».