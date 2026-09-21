Водитель автобуса ударил мальчика по голове в Карелии
В Петрозаводске полиция начала проверку после конфликта водителя автобуса с малолетним пассажиром. Об этом сообщает Telegram-канал «КарелInform».
Инцидент произошел 19 сентября. По словам ребенка, водитель автобуса вышел из салона, схватил его за куртку, встряхнул и ударил по голове. Очевидцы вмешались в ситуацию и вызвали полицию.
После общения с правоохранителями водитель принес школьнику извинения и передал ему 1,5 тыс. рублей. Несмотря на это, мать ребенка написала заявление в полицию и начала искать свидетелей произошедшего.
По словам женщины, причиной конфликта могло стать предположение водителя о том, что школьник пытался проехать без билета. Она отметила, что подростки нередко пользуются общественным транспортом без оплаты, однако сын, с ее слов, мог оказаться ошибочно принятым за безбилетника. В полиции подтвердили проведение проверки по факту произошедшего.
Читайте также: