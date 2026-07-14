Агрессивный водитель напал на мать с дочерью на заправке

14 июля 2026, 12:38

Под Новосибирском водитель напал на женщин на заправке

Фото: iStock/simpson

В Краснообске Новосибирской области водитель напал на женщин на заправке, решив, что они не соблюдали очередь. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.