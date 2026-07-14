Агрессивный водитель напал на мать с дочерью на заправке
В Краснообске Новосибирской области водитель напал на женщин на заправке, решив, что они не соблюдали очередь. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Дочь с матерью отстояли очередь, но, когда пришел их черед подъезжать к колонке, заправщик попросил их проследовать к другой. Водитель из соседней очереди решил, что женщины хотят проехать перед ним, и начал проявлять агрессию.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина перегородил чужой машине путь и попытался вломиться в салон. Когда женщины использовали перцовый баллончик, он разбил окно и ударил одну из них по голове.
Вскоре неадеквата остановили полицейские. В отделении он написал заявление об оскорблениях.
Ранее сообщалось, что в Челябинске три агрессивно настроенных молодых человека напали на сотрудников скорой помощи. Без видимых на то причин они начали наносить удары по служебной машине и избили одного из фельдшеров.
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