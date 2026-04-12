Водитель BMW насмерть сбил пенсионерку во Владикавказе
Во Владикавказе автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД по РСО-Алания».
ДТП случилось вечером 11 апреля. По предварительным данным, водитель 1983 года рождения, сидя за рулем BMW, двигался со стороны улицы Московской. Около дома 81 по улице Калинина он сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Мужчина, пытаясь избежать столкновения, наехал на рекламный щит и бордюр.
Согласно материалу, пострадавшую 65–70 лет доставили в больницу с травмами. К сожалению, она скончалась в медицинском учреждении. В управлении МВД по региону напомнили, что пешеходам следует переходить проезжую часть только в установленных местах, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.
