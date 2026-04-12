Стало известно о новой схеме мошенников с «доставкой заказов»

РИА Новости: Мошенники под видом курьеров выманивают у россиян коды из СМС

Мошенники представляются курьерами служб доставки, чтобы выманить у россиян коды из СМС и получить доступ к банковским аккаунтам. Об этом рассказал РИА Новости старший эксперт «Мегафона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.





Злоумышленник звонит жертве, вводит её номер в сервисе, отправляющем одноразовый пароль для подтверждения действий пользователя, и под предлогом доставки просит назвать код. Лопатин отметил, что люди особенно склонны верить этой уловке, если действительно ждут заказ.



