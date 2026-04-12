Стало известно о новой схеме мошенников с «доставкой заказов»
Мошенники представляются курьерами служб доставки, чтобы выманить у россиян коды из СМС и получить доступ к банковским аккаунтам. Об этом рассказал РИА Новости старший эксперт «Мегафона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.
Злоумышленник звонит жертве, вводит её номер в сервисе, отправляющем одноразовый пароль для подтверждения действий пользователя, и под предлогом доставки просит назвать код. Лопатин отметил, что люди особенно склонны верить этой уловке, если действительно ждут заказ.
Туристов на Бали предупредили об изменениях в поведении комаров-переносчиков денге
Затем мошенники отправляют ложное сообщение о взломе, оставляя контакт для «спасения» денег. Жертва в панике звонит аферистам, которые, обещая помочь и ссылаясь на связь с государственными организациями, убеждают собеседника перейти по ссылке «для диагностики», либо установить программу удалённого доступа. После этого злоумышленники будут видеть экран устройства, смогут перехватывать уведомления и получат доступ к счетам. Иногда они даже блокируют телефон.
Настоящие службы поддержки никогда не запрашивают коды безопасности. Если аферисты уже его выяснили, надо срочно удалить их подозрительное приложение, перезагрузить телефон, сменить пароли и завершить все активные сессии. Также следует проверить уведомления в банке, почте и мессенджерах.