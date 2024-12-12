Водитель BMW сгорел заживо после ДТП у Кремля

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Автомобиль BMW на полной скорости влетел в автобус в центре Москвы. Водитель внедорожника сгорел заживо, пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что трагедия произошла на улице Воздвиженка, в районе Кремля. Автомобиль влетел в движущийся автобус на такой высокой скорости, что машину отбросило в столб, после чего она сразу же загорелась. В результате водитель иномарки сгорел заживо. Также сообщается об одном пострадавшем.
В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» подчеркнули, что по предварительной версии, водитель внедорожника не справился с управлением и столкнулся с электробусом маршрута М2.
В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы.
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В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» подчеркнули, что по предварительной версии, водитель внедорожника не справился с управлением и столкнулся с электробусом маршрута М2.
В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы.
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Анастасия Чинкова