Число пострадавших в аварии с автобусом под Новосибирском выросло до семи человек

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Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Новосибирской области увеличилось до семи человек. Об этом рассказали в правительстве региона.
«В министерстве здравоохранения региона уточнили информацию о числе пострадавших – с места ДТП самостоятельно обратились за помощью еще трое. Таким образом - количество пострадавших возросло до 7 человек», — говорится в сообщении telegram-канала.
В правительстве региона отметили, что тяжелых травм у пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» сообщало об аварии под Новосибирском. В ДТП пассажирский автобус столкнулся с большегрузным автомобилем и перевернулся. В салоне автобуса находилось 45 пассажиров.
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