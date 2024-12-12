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Число пострадавших в аварии с автобусом под Новосибирском выросло до семи человек

Фото: iStock/peterscode

Фото: iStock/peterscode

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Новосибирской области увеличилось до семи человек. Об этом рассказали в правительстве региона.
«В министерстве здравоохранения региона уточнили информацию о числе пострадавших – с места ДТП самостоятельно обратились за помощью еще трое. Таким образом - количество пострадавших возросло до 7 человек», — говорится в сообщении telegram-канала.

В правительстве региона отметили, что тяжелых травм у пострадавших нет.



Ранее «Радио 1» сообщало об аварии под Новосибирском. В ДТП пассажирский автобус столкнулся с большегрузным автомобилем и перевернулся. В салоне автобуса находилось 45 пассажиров.

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#дтп
#автобус
#аварии
Reuters: в Тунисе перевернулось судно со 130 людьми на борту
12 декабря 2024, 01:22

Фото: iStock/Susann Guenther

В Тунисе перевернулось судно со 130 людьми на борту. Об этом пишет агентство Reuters.
По предварительной информации, в списке утонувших значится два человека. Происшествие случилось к югу от тунисского города Шебба.

Агентство ссылается британскую компанию Ambrey. Она занимается вопросами безопасности на воде. Дополнительной информации о происшествии пока нет.

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Украинского футболиста Милевского задержали за договорные матчи

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#происшествие
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Украинского футболиста Милевского задержали за договорные матчи
Strana.ua: экс-игрок сборной Украины Милевский задержан за договорные матчи
12 декабря 2024, 00:51

Артем Милевский (Фото: РИА Новости/Алексей Беликов)

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский был задержан по делу об организации договорных матчей. Об этом пишет Strana.ua.
По информации издания, футболистом являлся членом организации, занимающейся организацией подставных матчей. Свою деятельность злоумышленники осуществляли на матчах по киберфутболу, кибербаскетболу, настольному теннису, футболу, баскетболу, проводимых в Австралии и Европе. Преступники заставляли игроков специально проигрывать в матчах.

Свою известность Милевский получил по выступлениям за киевское «Динамо», хорватский «Хайдук», российский «Тосно», а также «Динамо» из Бреста. К тому же футболист 50 раз играл в майке сборной Украины.

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#украина
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Перед Новым годом выросла активность мошеннических сайтов по продаже авиабилетов
11 декабря 2024, 23:00

Фото: iStock/artoleshko

Наиболее заметный рост мошеннической активности традиционно наблюдается перед праздниками, каникулами и во время крупных акций. В связи с близящимися новогодними праздниками стало возрастать количество поддельных сайтов по продаже авиабилетов. Как сообщил CEO BrandSecurity Руслан Кривулин, пользователям сети следует быть особенно внимательными и соблюдать правила цифровой безопасности.
«Особую осторожность стоит проявлять при получении предложений о скидках в соцсетях и мессенджерах от якобы сотрудников тревел-компаний. Надежные бренды публикуют информацию о таких акциях исключительно через свои официальные каналы и никогда не продают авиабилеты через личные сообщения», — рассказал эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время основным инструментом, которым пользуются мошенники, остаются мессенджеры, сообщил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. В разговоре с RT он подчеркнул, что лидером среди таких приложений по количеству телефонных звонков является Viber.
«Я, наверное, выделил бы Viber, потому что там огромное количество идет звонков. WhatsApp (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России — прим.ред.) — в основном это фишинг. Также популярен Telegram, но там скорее похищение аккаунта и также вредоносные ссылки, которые присылаются. Поэтому, наверное, по градации я бы на первое место поставил Viber, потом Telegram и потом WhatsApp», — поделился юрист.
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#деньги
#эксперт
#мошенники
#юрист
#похищение
#telegram
#мессенджеры
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В Ливане растерзали водителя автобуса за портрет Насраллы
11 декабря 2024, 19:42

Фото: РИА Новости/Абед Абделькадер

В Ливане толпа агрессивных людей растерзала водителя автобуса. Причиной стало то, что на лобовом стекле они увидели закреплённый портрет Хасана Насраллы.
Об этом в своём телеграм-канале написал политический консультант Игорь Дмитриев. Он подчеркнул, что напавшие на мужчину люди были суннитами и предположил, что «Хезболлу» из Ливана будут «выкорчёвывать» любыми методами.

Инцидент произошёл в регионе Бекаа. Во время проезда через Мадждаль-Анджар агрессивно настроенные люди увидели на лобовом стекле автобуса портрет политического лидера шиитского движения «Хезболла». Разъярённая толпа вытащила мужчину из автобуса. Водителя жестоко избили, ударили ножом и оставили истекать кровью.

В период войны с Израилем 2006 года и после нее Насралла стал культовой фигурой среди многих ливанцев. В Бейруте и других городах проходили митинги в его поддержку, его имя стали давать новорожденным детям, а улицы заполнились символикой с его изображениями. Эти явления подчеркивают глубокое влияние Насраллы на ливанское общество и его статус как символа национального сопротивления.

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#общество
#инцидент
#люди
#ливан
#хезболла
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Жительница Вологодчины избила мужа кочергой
11 декабря 2024, 19:42

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

В городе Никольск Вологодской области местная жительница признана виновной в нанесении телесных повреждений своему супругу. Она избила мужа кочергой.
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе региональных судов. Инцидент произошёл в ноябре нынешнего года. 63-летняя россиянка распивала спиртные напитки вместе со своим 69-летним супругом. Как часто бывает во время подобных застолий, между собутыльниками возникла ссора. Женщина обвинила мужа в том, что он без спроса взял деньги из семейной копилки. Тогда она схватила кочергу и нанесла супругу не менее десяти ударов по разным частям тела.

Позже выяснилось, что деньги женщина взяла сама. Действия жительницы Вологодской области квалифицированы по статье «Побои». Избитый муж простил свою грозную супругу. Однако суд признал её виновной и назначил штраф в размере пяти тысяч рублей. Так что денег она всё-таки лишится.

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#суд
#деньги
#штраф
#женщина
#напитки
#инцидент
#тела
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В Томской области водитель автобуса сбил подростка и отвёз его в школу
11 декабря 2024, 18:10

Фото: iStock/ Igor Vershinsky

В Томской области водитель автобуса сбил подростка 2008 года рождения, который шёл в школу, после чего посадил его в салон и отвёз его на уроки. Видео ДТП опубликовал Телеграм-кканал «Регион-70 Томск».
«Северск, пересечение улиц Горького и Первомайская опять сбили ребенка, который шел в школу. Вместо того чтобы вызвать ГАИ, водитель посадил мальчика в автобус, провез вокруг и довез до школы №76», — отмечалось в сообщении.

На видео как мальчик стоит на пешеходном переходе и пропускает две машины, потом начинает переходить дорогу, когда его сбивает микроавтобус.

Очевидцы поделились, что следом водитель якобы посадил подростка в салон автобуса и довёз до школы, в которой учится мальчик. По информации канала, серьёзных травм ученик не получил, он «отделался легким испугом и небольшими ссадинами на коленях».

Потом подросток обратился в медицинское учреждение для оказания помощи.

На данный момент полиция ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия.

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#полиция
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#автобус
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#происшествия
#машины
#мальчик
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Изнасиловал и вколол наркотики: педофилу, издевавшемуся 3 часа над 9-летней девочкой, вынесли приговор
Красноярский педофил, накачавший ребенка наркотиками, получил пожизненное
11 декабря 2024, 17:51

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В Красноярске 11 декабря вынесли приговор Владиславу Харлашину, изнасиловавшему и накачавшему девятилетнюю девочку наркотиками. Извращенца приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Преступнику предъявили несколько обвинений: нарушение неприкосновенности жилища, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, насильственные действия сексуального характера, а также использование несовершеннолетнего в целях изготовления порноматериалов. Подробности дела — в материале «Радио 1».

Воспользовался добротой девочки

Ужасающее преступление было совершено еще 3 ноября 2023 года в жилом доме на улице Ключевской. Находясь в состоянии наркотического опьянения, Владислав увидел на улице девочку. Мужчина подошел к ней и попросил воды. Они поднялись на лифте в квартиру, Харлашин зашел в туалет, дополнительно употребил и напал на девочку. Негодяй изнасиловал ребенка, сняв преступление на телефон, сообщили в пресс-службе регионального СК

В какой-то момент девочке поступил звонок от матери. Неадекват приставил нож к третьекласснице, угрожая расправой. Затем этого он сделал ей три инъекции с наркотиком. Школьница завила, что с минуты на минуту должна вернуться ее сестра — педофил испугался и сбежал.

На момент совершения злодеяний Владислав имел непогашенные судимости за «совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних» в 2008 году и за грабеж в 2019 году. В последнем деле преступник отнял телефон у мальчика, а также снял с него штаны и нижнее белье.

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«Ничего сверхстрашного не сделал»

В заключении комиссионной психолого-психиатрической судебной экспертизы указано, что подсудимый страдает от наркотической зависимости и психического расстройства в форме педофилии.

Дело поддержал прокурор региона Роман Тютюник, указав на особую жестокость в действиях мужчины. Он также настаивал на пожизненном заключении. В свою очередь, в ходе допроса обвиняемый не признавал вину, утверждая, что «ничего сверхстрашного не сделал»

Суд признал Харлашина виновным. Помимо колонии и лечения от педофилии, мужчина должен отдать родственникам пострадавшей один миллион рублей. Стоит отметить, что это первый в регионе пожизненный приговор не за убийство.
Фото: istock / Elena Horrmann

В ходе оглашения приговора Харлашин скрывал лицо за черным капюшоном. Негодяй демонстративно отвернулся и опустил голову, чтобы никто не мог его сфотографировать. Он лишь кивнул на вопрос судьи, понятен ли ему приговор.

В зале суда присутствовали только правоохранители и корреспонденты, родственников или знакомых педофила не было.

Один из журналистов сказал извергу, что его девушка Екатерина «будет ждать мужчину из тюрьмы». Владислава спросили, хочет ли он передать ей какие-то слова, но он снова промолчал и продолжил смотреть в стену, игнорируя просьбу повернутся к людям.

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Полный пассажиров автобус перевернулся на трассе под Новосибирском
11 декабря 2024, 16:55

Фото: istockphoto/conejota

На трассе Р-254 под Новосибирском произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 289, столкнулся с большегрузным автомобилем и перевернулся.
Автобус слетел с трассы под уклон и укатился метров на 15, сообщает телеграм-канал «112». В это время в салоне находились 45 пассажиров. Чудом обошлось без погибших. Удар смягчил глубокий снег, лежащий по обочинам дороги. По предварительным данным, травмы получили три человека — водитель и два пассажира. Медики бригады скорой уже оказали им помощь.

На месте работают врачи, сотрудники экстренных служб и правоохранители. Обстоятельства и подробности аварии предстоит выяснить правоохранителям. Сотрудники ГИБДД выясняют детали происшествия.

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#гибдд
#автобус
#водитель
#травмы
#аварии
#медики
#происшествия
#112
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Полиция Воронежа задержала подростков за поджоги по заказу наркоторговцев
11 декабря 2024, 16:46

Фото: iStock/ Animaflora

В Воронеже сотрудники правоохранительных органов задержали подростков за поджоги по заказу наркоторговцев, сообщило МВД по области в своём Телеграм-канале.
Представители Министерства внутренних дел подчеркнули, что в сентябре ряд граждан обращались в полицию. Они передавали об уничтожении имущества. Трое подростков получали через мессенджер задания от наркоторговцев, которые говорили им поджигать двери квартир и калиток домов должников. За такое они получали от десяти до 15 тысяч рублей на крипто кошелёк.

Сотрудники полиции задержали 17-летнего и двух 18-летних юношей. На допросе они признались в содеянном.

«Возбуждены уголовные дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Им грозит до пяти лет лишения свободы», — добавили представители Министерства внутренних дел Воронежской области.

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#сотрудники
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