Число пострадавших в аварии с автобусом под Новосибирском выросло до семи человек

Наиболее заметный рост мошеннической активности традиционно наблюдается перед праздниками, каникулами и во время крупных акций. В связи с близящимися новогодними праздниками стало возрастать количество поддельных сайтов по продаже авиабилетов. Как сообщил CEO BrandSecurity Руслан Кривулин, пользователям сети следует быть особенно внимательными и соблюдать правила цифровой безопасности.