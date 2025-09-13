«Мне всё равно»: мужчина убил пенсионера, сжёг заживо его жену и пошёл в кино
Мужчина жестоко расправился с пенсионером и сжёг заживо его жену, после чего спокойно отправился в кинотеатр. Об этом пишет The New York Post.
По данным нью-йоркской прокуратуры, 76-летнего Фрэнка Олтона связали и убили в подвале, после чего подожгли. Его 77-летняя супруга Морин, прикованная к инвалидному креслу, находилась в доме в момент поджога. В результате женщина сгорела заживо из-за распространившегося по комнатам пламени.
Спустя два дня полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний рецидивист Джамел МакГрифф, который признался в содеянном и добавил, что ему «всё равно».
По версии следствия, МакГрифф пробыл в доме своих жертв около пяти часов. После он воспользовался кредитной картой супругов, на которую приобрёл одежду за 500 долларов и отправился в кино смотреть мультфильм про Иисуса.
Прокуратура постановила, что нападение носило случайный характер. МакГрифф искал возможность проникнуть в соседский дом под предлогом зарядки телефона, однако хозяин отказал ему в помощи.
Также выяснилось, что МакГрифф имеет 11 судимостей. Он вышел на свободу условно-досрочно в 2023 году.
