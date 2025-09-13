«Мне всё равно»: мужчина убил пенсионера, сжёг заживо его жену и пошёл в кино

13 сентября 2025, 18:14

В Нью-Йорке рецидивист убил пенсионера и сжёг заживо его жену

Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

Мужчина жестоко расправился с пенсионером и сжёг заживо его жену, после чего спокойно отправился в кинотеатр. Об этом пишет The New York Post.