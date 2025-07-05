В аэропорту Саратова и в Пулково ввели временные ограничения на полеты

05 июля 2025, 03:28

Фото: iStock/rebius

В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Аналогичное ограничение введено в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.