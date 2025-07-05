В аэропорту Саратова и в Пулково ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Аналогичное ограничение введено в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
Такое решение принято для обеспечения безопасности гражданских авиаперелётов. Информация поступила в ночь с 4 на 5 июля, около 3 часов ночи (мск). Ограничения носят временный характер, однако точные сроки их действия в официальном заявлении не уточняются.
Ранее сообщалось, что пенсионер из Анапы сохранил 800 000 рублей благодаря оперативным действиям сотрудников банка и полиции, предотвративших мошенничество. Неизвестные преступники по телефону выманили у пожилого мужчины паспортные данные под предлогом перерасчёта пенсии, а затем пытались уговорить его перевести им огромную сумму денег.
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