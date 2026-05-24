Достижения.рф

Водитель гидроцикла разбился в Волгоградской области

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Мужчина, управлявший гидроциклом, погиб в городе Волжском Волгоградской области на ерике Пахотный. Об этом 24 мая пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на экстренные службы.



Инцидент произошёл днём, около 13:05, когда на пульт дежурного ГКУ «Служба спасения» по региону поступило сообщение о ЧП на воде. Предварительно установили, что судно на полном ходу врезалось в препятствие.

От сильнейшего удара водителя выбросило из седла, полученные травмы оказались смертельными. Спасатели выехали незамедлительно, однако к их прибытию мужчина уже скончался.

В ведомстве подчеркнули, что отдых у воды требует максимальной ответственности, особенно при использовании скоростных плавсредств. Пренебрежение правилами безопасности может привести к непоправимым последствиям.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0