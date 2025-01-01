Mash: в Красногорске грузовик с фейерверками загорелся в ДТП

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В Московской области в Красногорске набитый фейерверками грузовик попал в аварию, загорелся и устроил салют, сообщил Teлеграм-канал Mash.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Волоколамском шоссе. Потом движение в сторону области перекрыли.
Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, который в результате загорелся. Водитель машины погиб, шестеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла в районе деревни Лупполово. Автобус № 436, курсирующий между Санкт-Петербургом и Ненимяки столкнулся с легковым автомобилем. От удара автобус съехал в кювет, а машина загорелась.
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«Со слов очевидцев, машина загорелась после столкновения. Потом начался салют», — отметили в канале.
Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, который в результате загорелся. Водитель машины погиб, шестеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла в районе деревни Лупполово. Автобус № 436, курсирующий между Санкт-Петербургом и Ненимяки столкнулся с легковым автомобилем. От удара автобус съехал в кювет, а машина загорелась.
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Ольга Енгалычева