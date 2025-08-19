Водитель иномарки переехал двух 13-летних мальчиков в Крыму, один ребенок погиб

19 августа 2025, 00:00

Иномарка насмерть сбила 13-летнего мальчика в Красногвардейском районе Крыма

Фото: iStock/Motortion

Водитель иномарки сбил двух 13-летних мальчиков в Крыму, один из подростков погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.