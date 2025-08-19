Водитель иномарки переехал двух 13-летних мальчиков в Крыму, один ребенок погиб
Водитель иномарки сбил двух 13-летних мальчиков в Крыму, один из подростков погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
ДТП случилось 18 августа около 17:00 на автодороге «Новороссия» у села Амурское Красногвардейского района. 64-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» совершил наезд на несовершеннолетних, переходивших проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате трагедии один из мальчиков получил смертельные травмы. Второй подросток с травмами различной степени тяжести был экстренно доставлен в медицинское учреждение.
Предварительно, водитель на момент ДТП находился в трезвом состоянии.
Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района работают на месте происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
