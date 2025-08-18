«Помню, вас ругали»: Трамп похвалил Зеленского за стиль на встрече в Белом доме
Президент США Дональд Трамп похвалил стиль Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским обратил внимание на его внешний вид. Об этом политик заявил во время встречи с Зеленским в Белом доме.
Трамп одобрительно отозвался о новом образе Владимира Зеленского во время их переговоров. Лидер Украины прибыл на встречу в чёрном костюме с рубашкой без галстука, что вызвало положительную реакцию американского лидера.
«Вы прекрасно выглядите в этом костюме. Помню, в прошлый раз вас ругали», — отметил Трамп.Зеленский в шутливой манере ответил, что это его лучший наряд, хотя в его гардеробе есть и более дорогие варианты. Ранее Зеленский посещал Белый дом в повседневном свитере, что тогда вызвало ироничное замечание Трампа. На этот раз, следуя рекомендациям американской стороны, он выбрал классический деловой стиль, дополнив образ пиджаком.