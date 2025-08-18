«Помню, вас ругали»: Трамп похвалил Зеленского за стиль на встрече в Белом доме

18 августа 2025, 21:53

Президент США Дональд Трамп похвалил стиль Зеленского в Белом доме

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским обратил внимание на его внешний вид. Об этом политик заявил во время встречи с Зеленским в Белом доме.





Трамп одобрительно отозвался о новом образе Владимира Зеленского во время их переговоров. Лидер Украины прибыл на встречу в чёрном костюме с рубашкой без галстука, что вызвало положительную реакцию американского лидера.

«Вы прекрасно выглядите в этом костюме. Помню, в прошлый раз вас ругали», — отметил Трамп.