Отец Шарлота объяснил, почему его сына переводят в колонию строгого режима

Отец Шарлота рассказал, что сын согласен не со всеми нарушениями в колонии
Шарлот (Фото: Instagram* / @sharl.ot)

Певец Эдуард Шарлот, осуждённый за реабилитацию нацизма и ожидающий окончательного перевода из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима, соглашается лишь с частью выявленных дисциплинарных нарушений.



Об этом его отец сообщил «Известиям» 18 августа.

По информации прокуратуры, в период отбывания наказания артист не раз привлекался к дисциплинарной ответственности — как за нарушение внутреннего распорядка, так и за провоцирование других заключённых на неподобающее поведение.

«Исправить ничего нельзя. Кто-то принял решение, чтобы его перевести. Часть [нарушений] он признает, часть не признает», — прокомментировал отец осуждённого, отметив, что судебное решение пока не вступило в силу.
18 августа Шарлота перевели в колонию общего режима.
Софья Метелева

