Отец Шарлота объяснил, почему его сына переводят в колонию строгого режима
Отец Шарлота рассказал, что сын согласен не со всеми нарушениями в колонии
Певец Эдуард Шарлот, осуждённый за реабилитацию нацизма и ожидающий окончательного перевода из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима, соглашается лишь с частью выявленных дисциплинарных нарушений.
Об этом его отец сообщил «Известиям» 18 августа.
По информации прокуратуры, в период отбывания наказания артист не раз привлекался к дисциплинарной ответственности — как за нарушение внутреннего распорядка, так и за провоцирование других заключённых на неподобающее поведение.
«Исправить ничего нельзя. Кто-то принял решение, чтобы его перевести. Часть [нарушений] он признает, часть не признает», — прокомментировал отец осуждённого, отметив, что судебное решение пока не вступило в силу.18 августа Шарлота перевели в колонию общего режима.