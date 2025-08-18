Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации Андрея Добрякова
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Андрея Добрякова от должности заместителя руководителя Росавиации. Основанием для отставки стала личная просьба чиновника. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Добряков занимал пост замглавы Федерального агентства воздушного транспорта с марта 2023 года, после смены руководства ведомства. Его назначение совпало с уходом Александра Нерадько и приходом нового руководителя Росавиации — Дмитрия Ярова. В должности заместителя главы агентства Добряков отвечал за поддержание лётной годности воздушных судов и сертификацию авиационной техники.
