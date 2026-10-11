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Банда агрессивных подростков терроризирует жителей Москвы и Балашихи

Бастрыкин взял на контроль дело о несовершеннолетних хулиганах в Москве
Фото: iStock/Pressmaster

В Москве и Балашихе возбуждены уголовные дела о хулиганстве. Поводом стали публикации в социальных сетях и обращения местных жителей.



Как сообщили в пресс-службе СК РФ, жалобы касались противоправных действий группы подростков в Восточном административном округе Москвы и в Балашихе. Горожане начали информировать об агрессивном поведении несовершеннолетних в отношении сверстников и просят правоохранителей вмешаться.

Ситуацию взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил подготовить доклад о ходе расследования.

Ранее десятки человек сошлись в рукопашном бою во время футбольной тренировки. В столкновении участвовали представители сирийской и курдской общин.

Александр Огарёв

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