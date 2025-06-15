Водитель из башкирского села устроил дрифт на ЗИЛе
Госавтоинспекция Республики Башкортостан опубликовала видео с участием водителя ЗИЛа, который в состоянии сильного алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в задние медицинского учреждения в селе Ургаза.
Авария произошла 12 июня. На кадрах, предоставленных ведомством видно, как грузовой автомобиль сошёл с трассы и, высоко подпрыгивая на кочках и ухабах, поехал по газону. На полном ходу тяжёлая машина врезалась в стену здания, смяв на пути металлические поручни. А удар пришёлся рядом со входом в амбулаторию.
После остановки грузовика виновник ДТП буквально вывалился из салона и отполз под автомобиль. Затем он бросил машину и скрылся с места происшествия. Однако прибывшие сотрудники ГАИ быстро разыскали владельца брошенного грузовика, которым оказался 68-летний местный житель.
В отношении водителя ЗИЛа составлены протоколы за оставление места ДТП и за управление автомобилем без полиса ОСАГО.
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