Водитель из башкирского села устроил дрифт на ЗИЛе

15 июня 2025, 20:38

Пьяный водитель ЗИЛа врезался в здание амбулатории в селе Ургаза

Фото: Госавтоинспекция по Республике Башкортостан

Госавтоинспекция Республики Башкортостан опубликовала видео с участием водителя ЗИЛа, который в состоянии сильного алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в задние медицинского учреждения в селе Ургаза.