15 июня 2025, 16:43

«78»: Мусорный полигон загорелся в Ленобласти на площади 1200 «квадратов»

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Пожар с предварительной площадью в 1200 квадратных метров вспыхнул на мусорном полигоне «Экоплант» в Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 15 июня сообщил телеканал «78».





Уточняется, что экстренные службы работают на месте происшествия. Данные подтвердил гендиректор предприятия Игорь Храбров, уточнив, что возгорание практически потушили.





«Работают пожарные, скоро закончат. Уже белый дым идет, это пар скорее всего. Черного нет», — сказал Храбров.

