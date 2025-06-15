Мусорный полигон загорелся в Ленобласти
«78»: Мусорный полигон загорелся в Ленобласти на площади 1200 «квадратов»
Пожар с предварительной площадью в 1200 квадратных метров вспыхнул на мусорном полигоне «Экоплант» в Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 15 июня сообщил телеканал «78».
Уточняется, что экстренные службы работают на месте происшествия. Данные подтвердил гендиректор предприятия Игорь Храбров, уточнив, что возгорание практически потушили.
«Работают пожарные, скоро закончат. Уже белый дым идет, это пар скорее всего. Черного нет», — сказал Храбров.В администрации Ленобласти добавили, что данные для принятия мер направили в Росприроднадзор в связи с поднадзорностью объекта федеральным властям. Полигон «Экоплант» создан в 2017 году.
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