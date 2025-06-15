Подростки взломали фургон и разбросали мороженое прохожим в Нижнем Новгороде
Мороженое разбросали прохожим подростки в Нижнем Новгороде, пишет Telegram-канал Ni Mash. Уточняется, что ребята перед этим взломали фургон. Очевидцы рассказали, что инцидент произошел в четыре утра, когда компания из парней и девушек залезла на ларек на Нижне-Волжской набережной в историческом центре города.
После хулиганы разбили вывеску, взломали люк и морозилку. Люди, которые увидели происходящее, позвонили по указанному на вывеске номеру. По предварительной информации, ущерб составил миллион рублей. Заявления в полицию и Следственный комитет уже написаны. В настоящее время хулиганов ищут.
Перед этим в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела после того, как пассажиры катера выпали за борт в Дагестане.
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