Подростки взломали фургон и разбросали мороженое прохожим в Нижнем Новгороде

15 июня 2025, 15:28

Фото: istockphoto/ahirao_photo

Мороженое разбросали прохожим подростки в Нижнем Новгороде, пишет Telegram-канал Ni Mash. Уточняется, что ребята перед этим взломали фургон. Очевидцы рассказали, что инцидент произошел в четыре утра, когда компания из парней и девушек залезла на ларек на Нижне-Волжской набережной в историческом центре города.