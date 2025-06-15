В Москве два грузовика раздавили «Инфинити» на скоростном диаметре

15 июня 2025, 19:39

Два грузовика в Москве раздавили «Инфинити» в районе Метрогородка

Фото: Istock/JTeivans

15 июня на московском скоростном диаметре случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей и легкового автомобиля «Инфинити». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.