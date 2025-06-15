В Москве два грузовика раздавили «Инфинити» на скоростном диаметре
15 июня на московском скоростном диаметре случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей и легкового автомобиля «Инфинити». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Авария случилась на территории района Метрогородок вблизи станции Белокаменная. По информации от очевидцев, в результате аварии грузовые автомобили фактически смяли легковушку. В салоне «Инфинити» два человека оказались заблокированы и получили повреждения. Сотрудники спасательной службы применяли специальное оборудование для извлечения пострадавших.
Известно, что на месте столкновения произошло разлитие топлива, но возгорания удалось избежать. Аналитики отмечают, что аварии такого рода нередки на скоростных трассах с интенсивным грузовым движением. Основными причинами считаются усталость водителей и нарушение дистанции.
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