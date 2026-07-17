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«Его великий дар»: Игорь Крутой поздравил Леонида Агутина с 58-летием

Игорь Крутой назвал творчество Леонида Агутина музыкой вне времени
Игорь Крутой (Фото: Instagram* / @igorkrutoy65)

Игорь Крутой трогательно поздравил Леонида Агутина с днём рождения. 16 июля музыканту исполнилось 58 лет, и по этому случаю композитор опубликовал в личном блоге тёплое обращение к имениннику.



Крутой назвал Агутина одним из самых самобытных артистов российской эстрады и отметил, что его песни не теряют своей актуальности, несмотря на смену музыкальных тенденций.

«Музыка Лёни Агутина — вне времени и вне изменчивой моды. Он умеет говорить со слушателем просто о самом сложном и важном, и в этом заключается его великий дар», — написал композитор.
Игорь Крутой также подчеркнул, что дорожит многолетней дружбой с Агутином и с интересом наблюдает за его творчеством, отмечая постоянное стремление музыканта к новым экспериментам.

В завершение поздравления композитор пожелал Леониду Агутину крепкого здоровья, вдохновения, семейного счастья и новых творческих успехов.
Софья Метелева

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