«Его великий дар»: Игорь Крутой поздравил Леонида Агутина с 58-летием

17 июля 2026, 00:00

Игорь Крутой назвал творчество Леонида Агутина музыкой вне времени

Игорь Крутой (Фото: Instagram* / @igorkrutoy65)

Игорь Крутой трогательно поздравил Леонида Агутина с днём рождения. 16 июля музыканту исполнилось 58 лет, и по этому случаю композитор опубликовал в личном блоге тёплое обращение к имениннику.





Крутой назвал Агутина одним из самых самобытных артистов российской эстрады и отметил, что его песни не теряют своей актуальности, несмотря на смену музыкальных тенденций.





«Музыка Лёни Агутина — вне времени и вне изменчивой моды. Он умеет говорить со слушателем просто о самом сложном и важном, и в этом заключается его великий дар», — написал композитор.