«Его великий дар»: Игорь Крутой поздравил Леонида Агутина с 58-летием
Игорь Крутой назвал творчество Леонида Агутина музыкой вне времени
Игорь Крутой трогательно поздравил Леонида Агутина с днём рождения. 16 июля музыканту исполнилось 58 лет, и по этому случаю композитор опубликовал в личном блоге тёплое обращение к имениннику.
Крутой назвал Агутина одним из самых самобытных артистов российской эстрады и отметил, что его песни не теряют своей актуальности, несмотря на смену музыкальных тенденций.
«Музыка Лёни Агутина — вне времени и вне изменчивой моды. Он умеет говорить со слушателем просто о самом сложном и важном, и в этом заключается его великий дар», — написал композитор.Игорь Крутой также подчеркнул, что дорожит многолетней дружбой с Агутином и с интересом наблюдает за его творчеством, отмечая постоянное стремление музыканта к новым экспериментам.
В завершение поздравления композитор пожелал Леониду Агутину крепкого здоровья, вдохновения, семейного счастья и новых творческих успехов.