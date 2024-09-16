Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве

Фото: Госавтоинспекция Москвы
В Москве на северо-западе водитель автомобиля каршеринга сбил двух детей на пешеходном переходе, в результате ДТП мальчик погиб на месте, девочка пострадал. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале. Школьница, по данным ведомства, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
По предварительной информации московского ГАИ, авария произошла у дома №9 на Планерной улице, виновник аварии — водитель «Тойоты».
Следственный комитет Москвы, в свою очередь, сообщил, что по факту случившегося возбудили уголовное дело, водителя иномарки задержали.
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«В результате дорожной аварии 13-летний мальчик скончался на месте, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии», — указано в публикации.
Следственный комитет Москвы, в свою очередь, сообщил, что по факту случившегося возбудили уголовное дело, водителя иномарки задержали.
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Данил Пономарев