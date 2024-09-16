Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве

Дом приемного отца блогера Дани Милохина в Краснодарском крае пытались сжечь коктейлем Молотова в ночь с 14 на 15 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что вместе с зажигательной смесью во двор бросили записку, в которой юношу предложили отправить на СВО, а «семейку — в ад».