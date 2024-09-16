Стало известно, что случилось с военкором Коробовым

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Военный корреспондент телеканала «Россия» Александр Коробов попал в больницу в Белгороде с открытой черепно-мозговой травмой после нападения. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на анонимный источник. По его данным, правоохранители организовали доследственную проверку, обстоятельства случившегося еще устанавливаются.
Ранее украинское ГУР заявляло, что Коробов был якобы убит после нападения, приложив видео, на котором сначала запечатлен идущий по улице человек, похожий на Коробова, а после — окровавленное тело, лежащее посреди улицы. Однако, заявляет источник, военкор жив и находится в больнице.
Информацию об убийстве Коробова опровергла и директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова, отметив, что он ранен и лежит в больнице.
Ранее в результате атаки БПЛА пострадал другой военкор — Евгений Поддубный. 7 августа в его автомобиль влетел украинский дрон во время его поездки в Курскую область. Сначала сообщалось, что военкор погиб, однако позже стало известно, что он серьезно ранен, но жив. Первую медицинскую помощь он получил в Курской больнице, позже его перевезли в стабильно тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского в Москве. 13 сентября военкора выписали из больницы.
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Информацию об убийстве Коробова опровергла и директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова, отметив, что он ранен и лежит в больнице.
«По поводу ранения и больницы — да, подтверждаю», — заявила она.Александр Коробов работал на телеканалах «Россия 1» и «Звезда» и снимал сюжеты в ДНР и ЛНР.
Ранее в результате атаки БПЛА пострадал другой военкор — Евгений Поддубный. 7 августа в его автомобиль влетел украинский дрон во время его поездки в Курскую область. Сначала сообщалось, что военкор погиб, однако позже стало известно, что он серьезно ранен, но жив. Первую медицинскую помощь он получил в Курской больнице, позже его перевезли в стабильно тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского в Москве. 13 сентября военкора выписали из больницы.
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Данил Пономарев