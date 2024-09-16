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Пенсионерка блуждала в лесах Псковской и Ленобласти больше недели, ее нашли

Пенсионерка жива после девяти дней в лесах Псковской и Ленобласти
16 сентября 2024, 21:41
Фото: istockphoto/bibikoff

Фото: istockphoto/bibikoff

Пенсионерка осталась жива после блуждания в лесах Псковской и Ленобласти больше недели, пишет «Фонтанка». Уточняется, что, когда 73-летнюю Тамару Сергеевну нашли спасатели, она шла самостоятельно и была бодрой.
К поискам пожилой женщины были подключены участники поисковых отрядов «ЛизаАлерт», «Экстремум» и Гдова, а также сотрудники МЧС и полицейские.

По словам представителей пресс-службы «ЛизаАлерт Питер», женщина не из местных, приехала повидаться с подругой, а лес не знала, тем более что он очень сложный.



Тамару Сергеевну удалось найти при помощи фото с коптера и нейросети, где было изображено ярко-желтое ведро.

Ранее сообщалось, что дом приемного отца блогера Дани Милохина пытались сжечь.

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#россия
#пенсионеры
#лес
#псковская область
#ленинградская область
#спасатели
#новости
Стало известно, что случилось с военкором Коробовым
Лента: военкор Коробов попал в больницу в Белгороде после нападения
16 сентября 2024, 20:52

Фото: istockphoto/sudok1

Военный корреспондент телеканала «Россия» Александр Коробов попал в больницу в Белгороде с открытой черепно-мозговой травмой после нападения. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на анонимный источник. По его данным, правоохранители организовали доследственную проверку, обстоятельства случившегося еще устанавливаются.
Ранее украинское ГУР заявляло, что Коробов был якобы убит после нападения, приложив видео, на котором сначала запечатлен идущий по улице человек, похожий на Коробова, а после — окровавленное тело, лежащее посреди улицы. Однако, заявляет источник, военкор жив и находится в больнице.

Информацию об убийстве Коробова опровергла и директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова, отметив, что он ранен и лежит в больнице.
«По поводу ранения и больницы — да, подтверждаю», — заявила она.
Александр Коробов работал на телеканалах «Россия 1» и «Звезда» и снимал сюжеты в ДНР и ЛНР.

Ранее в результате атаки БПЛА пострадал другой военкор — Евгений Поддубный. 7 августа в его автомобиль влетел украинский дрон во время его поездки в Курскую область. Сначала сообщалось, что военкор погиб, однако позже стало известно, что он серьезно ранен, но жив. Первую медицинскую помощь он получил в Курской больнице, позже его перевезли в стабильно тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского в Москве. 13 сентября военкора выписали из больницы.

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#лнр
#Белгород
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«Семейку — в ад»: дом приемного отца блогера Милохина пытались сжечь и подбросили записку
SHOT: Дом приемного отца блогера Милохина пытались сжечь коктейлем Молотова
16 сентября 2024, 19:58

Фото: istockphoto/Manuel Rodriguez Sevillano

Дом приемного отца блогера Дани Милохина в Краснодарском крае пытались сжечь коктейлем Молотова в ночь с 14 на 15 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что вместе с зажигательной смесью во двор бросили записку, в которой юношу предложили отправить на СВО, а «семейку — в ад».
Отчим Дмитрий Тюленев рассказал, что пожар удалось потушить благодаря оперативному прибытию пожарных. По его словам, теперь его дети не ходят в школу, семья не может спать ночами. В ближайшее время они хотят продать дом и уехать в Москву.

Ранее сообщалось, что жительница Уфы Ольга обратилась в правоохранительные органы с заявлением на своего бывшего супруга. Женщина рассказала, что влиятельный экс-возлюбленный угрожает ей расправой и применяет физическую силу. Оказалось, что несколько дней назад мужчина подкараулил ее в дачном домике и едва не убил. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».

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Мигрант написал религиозные лозунги на Аничковом дворце Санкт-Петербурга
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#женщина
#мужчина
#сво
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Кикшеринг впервые списал штраф в 100 тысяч за езду вдвоем на электросамокате
16 сентября 2024, 19:48

Фото: iStock/bortnikau

Сервис кикшеринга в Москве впервые оштрафовал нарушителя на 100 тысяч рублей за езду вдвоем на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба «МТС Юрент». Отмечается, что деньги списали с банковской карточки пользователя, которую тот привязал к аккаунту в приложении.
В сообщении говорится, что новые штрафы указаны в пользовательских соглашениях, которые люди принимают во время регистрации.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые конфисковали электросамокат по решению суда у владельца, который в состоянии опьянения наехал на пожилую женщину. Как отмечали в ФССП по Москве, водителем оказался студент-дизайнер, сбивший женщину на западе столицы. Ввиду неоднократности нарушения, суд постановил изъять электросамокат в пользу государства и лишить студента права управлять транспортными средствами на срок 18 месяцев.

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В подмосковной квартире обнаружено тело женщины, обглоданное животным
16 сентября 2024, 19:09

Фото: iStock/vmargineanu

В подмосковном поселке Власиха в квартире обнаружили тело женщины, которое было частично обглодано животным. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник.
«Труп женщины был обнаружен в квартире поселка Власиха. На теле видны следы когтей животного», – говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские пришли в квартиру к женщине после того, как в полицию обратился мужчина, который выгуливал ее собак. В какой-то момент она перестала выходить на связь.

В данный момент по факту обнаружения тела проводится проверка. Выясняется причина смерти женщины.

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В Одессе сообщили о подземных толчках
«Страна.ua»: в Одессе сообщили о подземных толчках
16 сентября 2024, 19:08

Фото: iStock/teksomolika

В Одессе сообщили о подземных толчках, сообщает издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале.
В публикации говорится, что жители города сообщают о землетрясении. Однако подробностей и последствий геологического инцидента не приводится. В телеграм-каналах также обсуждаются версии, что подземные толчки могли быть образованы вследствие вызрывов.

Прежде сообщалось, что портовая инфраструктура в Одессе на юге Украины пострадала в результате взрывов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер. Он отметил, что «повреждения затронули складские помещения и грузовой автотранспорт».

Подробнее об этом читатйте в материале «Радио 1».

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#одесса
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Имя покушавшегося на Трампа найдено на сайте иностранного легиона Тайваня
16 сентября 2024, 18:51

Фото: iStock/gorodenkoff

Американец Райан Уэсли Раут, покушавшийся на кандидата в президенты США Дональда Трампа, числится на сайте неофициального иностранного легиона Тайваня в качестве координатора желающих «защищать» остров в случае конфликта с Китаем. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Задержанный мужчина указан как "координатор международного добровольческого центра" на сайте, названном "Иностранный легион Тайваня"», — говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что организация занимается вербовкой гражданских и бывших военных со всего мира с целью защиты Тайваня при войне с Китаем.

Напомним, покушение на Трампа произошло накануне во Флориде, когда тот был в гольф-клубе. Подозреваемый во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут (Рут) ездил на Украину. Эту информацию подтвердил журналистам The Guardian его сын Оран.

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#видео
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#покушение
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Мигрант написал религиозные лозунги на Аничковом дворце Санкт-Петербурга
16 сентября 2024, 18:36

Фото: istockphoto/Cylonphoto

Акт вандализма с написанием религиозных лозунгов на Аничковом дворце Санкт-Петербурга совершил 28-летний мигрант, пишет тг-канал издания News.
Журналисты уточнили, что против уроженца Средней Азии открыли уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. Материальный ущерб составляет свыше 20 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, в Москве в торговом центре «Афимолл» в Москва-сити рухнул лифт, пострадали три человека. Уточнялось, что они смогли выбраться из лифтовой кабины своими силами. Сейчас на месте работают экстренные службы.

А за рубежом на охотников на уток из Франции напали мигранты, используя мачете и арматуру.

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#россия
#криминал
#мигранты
#храмы
#вандализм
#новости
#санкт-петербург
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В ТЦ «Афимолл» в Москва-сити упал лифт
Shot: В ТЦ «Афимолл» в Москва-сити упал лифт
16 сентября 2024, 18:19

Фото: istockphoto/Denis Mamin

Лифт упал в торговом центре «Афимолл», расположенном в Москва-сити, пишет тг-канал Shot. По данным журналистов, среди пострадавших трое. Они самостоятельно выбрались из кабины. На месте ведут работу оперативные службы.
Ранее сообщалось, что тракторист в Подмосковье нашел на одном из полей восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мужчина проводил пахотные работы в районе Карачарово в Волоколамском городском округе.

По сообщению Мособлпожспаса, опасная находка была уничтожена взрывотехниками. Найденные боеприпасы были помещены в специальный контейнер, перевезены на полигон и обезврежены с полным соблюдением техники безопасности.

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#россия
#москва
#лифт
#новости
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Черная слизь изо рта и кома: 32-летняя девушка отравилась электронными сигаретами
В США врачи выкачали из девушки литры черной слизи и ввели ее в кому из-за вейпа
16 сентября 2024, 17:30

Фото: istockphoto/Igor Ilkov

В США врачам пришлось выкачивать из легких 32-летней девушки не менее двух литров черной слизи, а после вводить ее в искусственную кому — всему виной любовь к одноразовым электронным сигаретам. Об этом сообщает британское издание Ladbible.
По данным издания, американка так сильно любила вейпы, что ходила с ними в душ, обедала и ложилась спать. Со временем ей начало становиться хуже, в груди появилась тяжесть, сильный кашель и затруднилось дыхание.

В один из дней, пока девушка спала, из ее рта и носа начала течь черная кровавая слизь, она начала задыхаться. Курильщицу срочно госпитализировали и выкачали из легких как минимум два литра неприятной субстанции, а после и вовсе ввели в искусственную кому на 11 дней.

Отмечается, что сейчас девушка медленно восстанавливается и пытается вылечиться от последствий случившегося.

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