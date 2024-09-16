Пенсионерка блуждала в лесах Псковской и Ленобласти больше недели, ее нашли

Фото: istockphoto/bibikoff
Пенсионерка осталась жива после блуждания в лесах Псковской и Ленобласти больше недели, пишет «Фонтанка». Уточняется, что, когда 73-летнюю Тамару Сергеевну нашли спасатели, она шла самостоятельно и была бодрой.
К поискам пожилой женщины были подключены участники поисковых отрядов «ЛизаАлерт», «Экстремум» и Гдова, а также сотрудники МЧС и полицейские.
По словам представителей пресс-службы «ЛизаАлерт Питер», женщина не из местных, приехала повидаться с подругой, а лес не знала, тем более что он очень сложный.
Тамару Сергеевну удалось найти при помощи фото с коптера и нейросети, где было изображено ярко-желтое ведро.
Ранее сообщалось, что дом приемного отца блогера Дани Милохина пытались сжечь.
Читайте также:
Стало известно, что случилось с военкором Коробовым
Кикшеринг впервые списал штраф в 100 тысяч за езду вдвоем на электросамокате
В подмосковной квартире обнаружено тело женщины, обглоданное животным
По словам представителей пресс-службы «ЛизаАлерт Питер», женщина не из местных, приехала повидаться с подругой, а лес не знала, тем более что он очень сложный.
Тамару Сергеевну удалось найти при помощи фото с коптера и нейросети, где было изображено ярко-желтое ведро.
Ранее сообщалось, что дом приемного отца блогера Дани Милохина пытались сжечь.
Читайте также:
Стало известно, что случилось с военкором Коробовым
Кикшеринг впервые списал штраф в 100 тысяч за езду вдвоем на электросамокате
В подмосковной квартире обнаружено тело женщины, обглоданное животным
Никита Кротов